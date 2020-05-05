6成泳手因停練影響心理　泳總促政府開泳池

香港政府自1月29日起因疫情暫停開放康文署體育場地，包括轄下游泳池，導致運動員訓練煞停，教練生計和泳會運作均面臨挑戰。鑒於近日香港疫情緩和，香港業餘游泳總會去信民政事務局，促請政府重新開放游泳池供團體訓練使用，並提高教練補助金額及向泳會發放一次性補貼。

泳總今午（5日）發新聞稿，公布3月尾到4月初進行關於疫情對運動員影響的問卷調查結果。泳總總共收到2,903位屬會運動員及家長回應，當中約6成運動員因停止訓練產生不良生理及心理影響，高達9成受訪者希望盡快恢復訓練。

鑒於近日香港疫情放緩，本地感染個案已超過14日零確診，泳總促請政府在限聚令解除後先重開康文署轄下游泳池予團體租用，讓運動員恢復訓練的同時，亦讓教練盡快復工。泳總引述美國疾病管制與預防中心資料，指出沒有證據顯示新冠病毒會透過泳池傳染，加上香港泳池具有氯氣或臭氧消毒，相信病毒並不活躍於正確消毒的泳池。

泳總續建議政府在泳池開放時採取7項防疫措施，包括在入口處測量體溫及放置酒精消毒液；必須申報過去14日外遊紀錄及健康狀況；每2小時消毒池面及每1小時消毒更衣室；每條泳線上限人數從25人減到15人；每間泳會租用2條泳線，採用單向游泳形式；泳會自行安排具救生資格人士在場；以及更衣室不設洗澡，只作更衣用途。

另外，泳總表示教練生計和泳會運作困難，即使政府會向註冊教練發放7,500元補貼，但補貼金額微薄，亦未能涵蓋持有泳總承認的有效教練證書，但未在泳總進行註冊的教練，估計超過1千人。因此泳總期望政府提高補貼金額，並參考其他業界補償方案，向泳會提供一次性補貼。

三屆奧運游泳代表、現任史丹福游泳學校及大埔泳會教練的蔡曉慧（Sherry）接受本報訪問，表示支持泳總請願：「現時各類體育設施，包括運動場、羽毛球場和乒乓球枱陸續重開，在採取適當防疫措施的前提下，政府應考慮重開游泳池。」她續指泳池關閉超過3個月，運動員、教練和泳會均面對重大挑戰：「泳會主要在學校和公眾泳池授課，但自從停課和關閉泳池，已經停止開班，收入頓失。教練只能透過視像會議程式指導泳員進行陸上體能訓練，並靠積蓄維持生計。」

Sherry坦言政府對註冊教練的補貼金額不足：「畢竟很多教練已經3、4個月零收入，7,500元肯定不夠。但我明白每人每月派1萬元是不可能的，只可以說『有好過冇』。」她促請政府向泳會提供一次性補助，紓解燃眉之急：「即使泳會沒開班，仍需租用辦公室，支付其他日常開支，但暫時未見政府有任何幫助。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！