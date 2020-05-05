K咧知多啲：FC城南有貴人打救

韓職周五開火，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

蔗渣價錢真係可以烹出燒鵝味道？打從前市長李在明調任京畿道，FC城南就一直緊守低成本投入宗旨，靠着賣兒賣女（球員）過日子，蔗渣始終都係蔗渣味。不過球迷唔使擔心，就算佢哋貪便宜，收容咗大批步入足球晚年嘅棄將，實力唔算特別強，卻勝在有一名「好」主帥金南一。

前國腳金南一強在「能人所不能」，去年擔任全南天龍助教時，金南一並冇參與冬訓，理由係去咗參加教練課程，因為佢冇Ｐ牌，想正式執教必須有個教練牌。勢估唔到最終金南一糧照袋、考牌費照攞，但係就冇去到南韓足總考牌，反而托朋友關係，由泰國足總攞到一張Ｐ牌了事，人脈關係就係佢嘅最強本錢。現役韓職唔少教練、球員都係佢嘅好朋友，試諗下FC城南如果須要護級搶分，話唔定隨時有貴人可以拔刀相助。

人脈出眾嘅金南一處事圓滑，令到球隊向心力比較強，係佢作為教練嘅唯一優點。城南今年人棄我取，羅致咗梁東炫、權純亨、林善永、金永光等經驗老將，配合崔午百、朱昡宇、朴素義、俞仁秀以至新到嘅外援，中場實力唔算太曳，以中下游球隊嚟計未必太輸蝕。