欖球出聲明要裁員　女欖教練范信基被炒

香港欖球總會周一(4日)發出聲明，受到「新型冠狀病毒」疫情影響，加上「世界七人欖球系列賽」延期導致收益減少，總會正進行架構重組包括崗位合併和裁員、薪酬調整和凍結非緊要職位招聘。據悉，香港女子15人隊教練范信基、助教及顧問已遭解僱。

原定於4月3至5日在香港大球場上演的年度M品牌大賽「香港國際七人欖球賽」延期至10月16至18日舉行，令欖總收入大減。欖總行政總裁麥偉杉（Robbie McRobbie）表示:「欖總的財政儲備有限和已為『香港國際七人欖球賽』改期作撥備，我們有責任去採取一個可應對現況，及有效地保障欖球運動未來的商業模式。」

聲明指，香港欖球總會董事局在 2019 年11月審視架構，目標令 2021 年財政達至收支平衡。在獨立第三方顧問團的協助下，團隊對欖總架構作詳盡分析，包括與職員和欖球界持份者會面，最終採納薪酬調整、崗位合併和裁員以節省開支。受影響員工於 4月29日已獲通知，而被刪減的崗位將不會作填補。

由於香港男、女子7人代表隊為香港體育學院精英項目，因此未受影響。據知，香港女子15人隊教練范信基、助教及顧問均已遭解僱，球隊繼續由侯祖瑟芬（Jo Hull）擔任主教練一職。 35歲的范信基為前港隊成員，有份取得2010年廣州亞運會銀牌，退役後成為欖總教練。

麥偉杉表示，「雖然新架構減輕了總會的人手，但並不會影響我們在社區發展欖球運動、為全球球迷帶來世界級賽事，或我們在策略計劃所訂立的挑戰性目標。」

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