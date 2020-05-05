專欄輪住嚟　夠期轉本地5虎搶手

港超聯如無意外，將會喺8月中重開，到時好多隊嘅人腳都會有好大轉變，大家留意住啲消息，相信過咗6月30號之後會陸陸續續公布。球迷朋友唔使inbox問我，我係唔會答你嘅。哈！哈！

時間過得好快，喺今年8月開始，好多個嚟自巴西嘅外援球員，都夠期申請轉本地（申請特區護照），就算大部分都唔再後生，都大大提高咗佢哋轉會，或者繼續落班嘅機會。第一個係和富大埔嘅勞高，1987年6月9日出世嘅佢，2013年嚟到香港加盟晨曦，聽聞佢同「綠戰士」嘅合約只係去到今個月嘅31號，相信呢位仲有3個月左右就可以申轉本地嘅中場前球員，已經收到唔少球會嘅斟介，唔知佢會點揀呢？

蘇沙左右都掂MOM常客

同樣係2013年嚟到香港嘅仲有費蘭度，1986年11月14日出世嘅佢，喺港甲第一隊效力嘅係公民，第二年轉會當時由「堅Sir」李志堅執教嘅YFC澳滌。之後由2015年球季開始一直效力傑志，佢同「藍鳥」嘅合約好似只係去到今年6月30日，快將34歲嘅佢前路係點？等公布啦！

1989年9月7日出世嘅蘇沙，早喺2009年已經嚟到香港加盟南華，只係佢喺2012年離開咗香港返番巴西，直到2013年先再返嚟效力天行元朗，所以同樣要到今年8月先夠期申請轉本地。蘇沙今季離開踢咗4季嘅冠忠南區加盟傑志，好快就融入球隊，唔止踢左翼，好多時踢右翼都有水準演出，暫時射入9球，亦係暫時攞得最多次「仁和堂滴雞精Man Of The Match」嘅港超球員。

杜馬思夠硬淨平靚正

近幾季都做人球嘅門將保羅，2013年嚟到香港投效東方沙龍，亦都喺8月夠期可以申請，1986年3月27日出世嘅佢，以龍門嚟講仲好後生，可以本地球員身份註冊嘅話，就算嚟緊再被傑志外借，出場機會都肯定會比之前多。

8月夠期申轉本地嘅球員中，年紀最大係今季踢標準流浪嘅杜馬思，1985年4月7日出世嘅佢，喺2013年由列卡度帶嚟香港，當時加盟嘅正正就係標準流浪。「大頭」好記得佢第一日去見「立立（標準流浪總監李輝立）」之前，同佢同列卡度喺九龍城食晏，眨吓眼就7年喇！年紀好似大咗啲，但佢體能一向好好，又硬淨，絕對係平靚正。

大頭