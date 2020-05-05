識於微時　羅振庭姚浩明不恰不相識

「原來真係未試過互對！可能個天只係想我哋同一隊！」24歲中場姚浩明今季季中重投港超「橙衫軍」佳聯元朗的懷抱，與老友羅振庭再次並肩作戰。這對職業生涯中從未碰過頭的好友，期望繼在青年軍年代獲獎無數，以及兩年前一起奪得「高級組銀牌」冠軍後，未來再合力勇奪更多殊榮！

文：何彥霆

早於2007年，羅振庭（阿庭）與姚浩明（姚明）已是青年軍「小南國」隊友，認識對方前更已在球場上見過面，「阿庭」笑言，早已對「姚明」留下深刻印象：「第一次見佢，應該係選拔幼苗區隊嘅時候，最記得佢嗰陣時夾埋對孖仔恰我，特登唔傳個波畀我！嗰次之後就冇見過佢，直到2007年一齊踢『小南國』先真正認識。嗰陣佢畀人嘅感覺好惡，好多人好驚佢，不過其實佢對朋友好好，亦好容易相處！」那邊廂的「姚明」亦不忘把握機會揶揄老友：「嗰時同依家『阿庭』嘅身高都係最『出眾』嘅一個！」

職業生涯未對碰過

羅振庭早年由英國的足球學院學法歸來，並於2015至16賽季展開球員生涯，雖然曾經與「姚明」各為其主，不過兩人偏偏未曾在職業生涯對壘過，反而「姚明」首次從東方龍獅外借「橙衫軍」的那一季，兩人就一起高舉過「高級組銀牌」獎盃。

「阿庭」認為，儘管自己當日未能在決賽上陣，但能夠與好兄弟一起奪冠的意義重大：「就算隔咗咁多年冇踢同一隊，依家同佢做番隊友，個默契依然喺度，大家都好清楚對方嗰一刻想做啲咩，會好放心畀個波佢，唔使估吓估吓。『銀牌賽』攞咗冠軍雖然好開心，當然自己冇踢到決賽，硬係覺得爭咁啲嘢㗎喇，不過8強戰贏大埔嗰場真係好深刻，失咗第一球嗰陣仲諗緊要點樣追番，『姚明』就出嚟拯救隊波，射咗個靚罰球！」

「姚明」爆阿庭 身形「優勢」踢勻兩組

除了奪得「銀牌賽」冠軍外，羅振庭與姚浩明在青年軍時期亦曾贏過不少比賽，不過後者就踢爆老友當年曾「越級挑戰」對手。

姚浩明說：「嗰時我哋每逢放暑假、復活節假都會上廣州比賽，最耐嘅一次試過喺廣州個半月！我哋有兩個組別，一班係1994至96年，另一班係1997至99年，屬於大嗰班嘅『阿庭』就會兩個組別都踢吓，因為佢身形同細嗰班差唔多！嗰時加加埋埋我哋都贏過好多冠軍，不過大家嘅位置都冇變過，『阿庭』喺英國返嚟之後，我哋就一齊踢港隊Ｕ18，踢法仲硬淨過以前好多添！」

羅振庭Profile

出生日期：1996年1月11日

身高：1米63

體重：60公斤

位置：右後衞

曾效力球隊：元朗、

九巴元朗、陽光元朗

現效力球隊：佳聯元朗

球衣號碼：16

姚浩明Profile

出生日期：1995年5月1日

身高：1米72

體重：65公斤

位置：左中場

曾效力球隊：東方龍獅、和富大埔

夢想駿其、九巴元朗、陽光元朗、香港飛馬

現效力球隊：佳聯元朗

球衣號碼：19