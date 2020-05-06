【同球星傾吓偈】蔡再懃決心為滿貫奪冠軍

自從在《睇體 ontv Sports》facebook專頁，推出《 #有冇嘢想問 》環節後反應熱烈，主持人司徒大導決定立即加推第2輯，搵嚟上屆甲一聯賽MVP、今季轉投滿貫嘅「好爸爸」蔡再懃同大家「傾吓偈」，親自解答球迷朋友問題！

司徒大導：喺籃球壇入面，你同邊個最熟最老友？而喺籃球場上，邊個球員同你最夾？你認為邊幾位教練最了解你，能夠將你嘅實力「用到盡」？

蔡再懃：籃球壇入面，最老友其實都好多喎，當中同阿峻（吳松峻）同阿堯（黃律堯）應該係相識最耐嘞！阿峻係我嘅中學校隊嘅後場組合，幫助男拔臝到冠軍、阿堯就係大專盃5年霸嘅後場組合。同時我好多謝每一位教過我嘅教練，首先中學時期嘅劉Sir（劉宇麟）同埋胡Sir（胡國鋒），教識當時冇乜籃球觀念嘅我，慢慢咁去進步。之後到大專嘅阿洋（譚偉洋）亦師亦友，不斷指點我有乜嘢要再去進步，有乜缺點去改善，而且仲帶過我出席好多大型賽事，包括世界大學生運動會等。之後就到朱Sir（朱耀明），第1年打南華都畀咗好多機會我，最後仲要係全勝之下拎到冠軍，今季開始又有機會一齊合作。再之後就係上一年嘅歐洲教練Coach Mensur，佢灌輸我好多前所未見嘅籃球知識、團隊概念，同埋佢教我點樣去學識做一個領袖，喺細節度要做得更好。佢係每一堂都會鬧我嘅教練，我稍微偷懶一吓，佢都會知道，所以我特別深刻。

Man Hei Chu：想問問為何會選擇離開南華？

蔡再懃：其實真係好唔捨得，但最大原因係想趁自己年輕，希望接受更多新角色嘅挑戰。喺南華入面，我可能做一個主要嘅得分箭頭，做足防守嘅重任就可以。南華有一班好有經驗嘅隊友，由阿庭（羅意庭）、張敏（陳張敏）同Duncan（惠龍兒）去帶領住，喺佢地身上除咗學到球場嘅嘢，場外亦學到點樣同隊友溝通、搵方法幫助隊友，喺佢哋身上學到嘅嘢，希望喺新球會可以展示出嚟。

Chim Chan：喺你心目中，香港最強5人陣容、同埋世界最強5人陣容係點排法？

蔡再懃：香港現役最強5人：泰那、李琪、梁兆華、方誠義、惠龍兒。世界最強：Westbrook（韋斯布克）、Kawhi（李安納）、LBJ（勒邦占士）、字母哥（安迪杜甘普）、AD（安東尼戴維斯）。

Gold Silver：懃哥，你好！我覺得現今香港有很多年輕球迷，只要賽事水平高，不愁沒觀眾。請問如果想香港隊世界排名上升，有甚麼可以做？香港球會有機會打亞冠盃嗎？

蔡再懃：現時香港一啲大型嘅賽事，例如甲一嘅打吡戰及香港隊嘅賽事，其實都好多觀眾。但如果想香港籃球嘅成績繼續進步嘅話，我覺得首要條件係集中做好青訓、有一套完善嘅訓練系統以及場地等。其實香港都有好多具潛質嘅運動員，我哋其實要模仿歐洲嘅打法，着重更多團隊配合，而唔係個人主義。香港嘅球隊相信都有機會去打亞冠盃，我相信係時間嘅問題。

Jimmy Yeung：蔡兄，現時甲一除了東方是職業球隊外，其餘的都應是業餘。是不是所有業餘球員本身都有正職？打波是在工餘的時間進行，如果球會或香港隊打作客賽事，業餘球員就未必可請假出外參賽？

蔡再懃：除咗東方龍獅係全職球隊之外，我諗其他球隊嘅球員本身都有一份正職，例如紀律部隊，甚或好似我咁額外做一個籃球教練，去到學校教波，所以好多甲一球會都喺晚上練波。好多球員都可能好難攞到假期出外比賽，但有份代表香港出賽係好難得嘅事，所以我盡可能都希望去到，希望爭取好成績。

李仲尼：我知道你有個細佬都係打籃球，想問問作為阿哥已經係香港MVP，會唔會對佢嘅籃球路帶來壓力？你兩個嘅感情係點？有冇成日傾籃球嘢？

蔡再懃：我覺得都會畀細佬一個好大嘅壓力，尤其佢都係一個籃球員。但如果我係佢，我會將呢份壓力轉為動力，首先唔一定要達到我呢個高度，但至少你有付出、你有努力，相信回報一定有。而且細佬個身體條件比我更加好，相信佢如果肯付出更多嘅努力，一定達到佢想要嘅成績。

Pavel Chung：點解會加盟滿貫？

蔡再懃：選擇離開SCAA而去滿貫嘅原因，主要係依家嘅隊友我都好熟悉。有男拔嘅師兄弟歐陽維光同傑仔（葉俊傑）、有理工嘅阿爆（林俊光）同子健（譚子健）、而且又有香港隊嘅隊友阿康（張偉康）、阿Ga（方誠義）、肥煒（黃鎮煒）等經驗嘅隊友。所以我覺得磨合及實力都係毋庸置疑。我相信滿貫有經驗同有活力之下，加上教練團及領隊Michael（王嘉俊）帶領之下，好大機會衝擊冠軍。

Eason Au：諗住點樣突破自己？MVP都拎過，下個目標係乜嘢呢？

蔡再懃：雖然MVP已經拎過，但呢個獎項並唔足夠真正證明自己能力，所以仲有好多目標想去追，例如下一個目標係為滿貫贏得更多嘅錦標同冠軍。

Hoi Ming Lo：依家滿貫有你同傑仔打一號位，有阿康同維江打二號位，鋒線同內線有Eric（費格遜）、阿Ga、肥煒、肥宏（周健宏）等人，喺呢個陣容下，待甲一開季後，你對衝擊總冠軍有冇信心？如果你會外闖做職業球員，中國CBA、東南亞職聯（ABL）係咪都係你嘅目標？

蔡再懃：對衝冠其實有好大信心，因為現時每一個位置都有好充足配搭，同時間又有活力又有經驗，我相信只係需要多啲嘅比賽，增加我哋嘅磨合，所以我好期待開季嘅時候。另外，其實都好想做一個職業球員，想感受一下職業嘅訓練嘅方法，感受一下主客嘅氣氛，但依家嘅目標一定係為滿貫拎更多嘅錦標。

Mars Lee：Hello，懃哥，一向好欣賞你嘅球風，試過親眼見你打到抽筋，有好幾次甚至飛身救波撞埋場邊啲廣告板度，但最終就係因為你咁搏命，所以為球隊贏波。其實想知你喺勝負只差一線嘅時候，心態點可以咁強勁？唔通你唔怕受傷咩？

蔡再懃：多謝你嘅讚賞先！其實每一次落場，我都會拚盡全力，會進入忘我狀態，因為目標只有一個就係幫助球隊臝波。所以每一球入波或者一啲嘅關鍵波，甚至博到「2+1」，我都會好激動咁咆哮。因為呢份精神原自於我嘅NBA偶像Russell Westbrook（韋斯布克），所以落到場你就應該要毫無保留。

Master Chan：打波咁多年，最難忘嘅比賽係邊一場？最難忘嘅對手又係邊個？

蔡再懃：打波咁多年，最難忘一場波，其實都有好多，例如世大運動會，第1次代表香港隊贏到波，不過更深刻係2018甲一總決賽以2比3反勝為敗，呢場都改變咗我嘅人生，所以特別難忘。而最難忘嘅一個對手，就一定係Tyler（泰那）呢位外援，喺佢身上每一個進攻動作同防守嘅細節，都係我想學嘅，尤其佢嘅得分能力及信念都令我嘆為觀止，所以佢都係我想超越嘅目標。