為保席位出招求變 下游兵團都有睇頭

韓職周五開火，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

全球期待嘅韓職周五開鑼，連續兩日介紹完爭標分子，今日轉吓口味講講榜下游隊伍。今季韓職有個特別地方，就係屬於國家軍方系統嘅尚州尚武，無論攞到咩成績，下季都要降落乙組比賽，呢支「篤定降班」嘅球隊會抱咩心態作賽？此外，「護級專家」仁川聯及新升班嘅老牌球隊釜山偶像，又有咩本錢保住韓職席位？

篤定降班尚州尚武一樣搏盡

為咗發展「市民球團」，南韓政府明年開始禁止同一城市並存企業球隊及軍方球隊，由於尚州市已經向南韓足總提出組隊要求，所以尚州尚武踢埋今季就要「分家」，尚武需要另覓城市作為落腳地，而根據賽制，尚州市新軍及尚武來季都必須由K2展開角逐。

南韓成年男子一般都要喺28歲前服兵役，時間由22個月至3年不等，當職業球員選擇服兵役，都有資格代表尚州尚武出戰，所以佢哋根本無需喺轉會市場作出任何收購，所有球員都屬強制性加盟。今季尚州尚武有16位新兵，包括嚟自上季聯賽冠軍全北汽車、曾經入選大國腳嘅文善敏及權敬原，另外朴鎔宇、朴秉炫及文昶真都係原有球隊嘅主力成員，加上前鋒柳承佑亦曾外流歐洲，有輿論更話今季嘅尚州尚武係近年實力最強。即使球隊來季篤定「分家」，相信呢班「專業戰士」亦唔會揸流攤Hea踢。

主帥金泰完防守落重藥

主帥金泰完效力尚州尚武超過17年，先後擔任過體能教練及助教，對球隊每隔幾季就「大洗牌」見慣見熟，所以由佢喺2017年坐正教練開始，已經強調團體合作重要性。作為一位後衞出身嘅教頭，金泰完非常清楚防守係爭勝第一步，經常喺布防方面落功夫，務求令尚州尚武唔會咁輕易被擊倒。

管理混亂仁川聯護級靠經驗

仁川聯近年都要為護級而戰，不過最終都能走得甩，所以有個陰謀論，質疑本身實力唔差嘅佢哋，經常故意踢到身陷險境，目的逼使仁川市政府「開水喉」，用重金穩定軍心。

新帥林完燮冇話事權

仁川聯成績唔理想問題來自高層管理，最明顯係每年成功領軍護級嘅主帥，翌年都冇好下場，甚至有人稱之為「教練黑洞」，好似上任主帥柳相鐵就患上末期胰腺癌，認真邪門。仁川聯季前曼谷冬訓期間，助教林重容一直帶隊兼釐定戰術，點知2月返到南韓，會方突然宣布由前安山格林納斯（前譯：安山綠人）教頭林完燮出任主帥，負責主持第二階段集訓。而仁川聯喺佢上任前，一共清洗咗26名球員，包括主將金晉亞及朴勇智等，同時簽入18位新兵。換言之林完燮對班底人選冇發言權，戰術教練金在成亦唔係佢揀選嘅人，更離

譜係合約規定萬一柳相鐵康復，林完燮就要立刻讓位走人，認真混亂。

老中青三代同堂嘅仁川聯，球員質素查實唔算太曳，前鋒史提芬穆高沙、宋治雨、中場金俊範同快翼李俊錫等都具備實力，只係受方針朝令夕改所拖累，睇吓呢支「護級專家」今季能否保持「優良傳統」。

青春老牌釜山偶像拒做升降機

今季新升班嘅釜山偶像可以話係南韓足壇老牌王者，於上世紀80至90年代叱吒國內，4奪韓職冠軍，1986年更贏得亞洲冠軍球會盃，成為南韓史上首支贏得洲際級錦標嘅。

近年喺K2浮沉嘅釜山偶像側重培育新秀，自從經歷2017、2018兩次升級附加賽失敗，會方喺上季破天荒摘除隊徽中4粒象徵冠軍嘅金星，展示重返韓職嘅決心，結果真係圓夢，今季新波衫上又刻番4粒「王者之星」，預示「王者歸來」，自然唔會甘於淪為「升降機」。

青年軍大戶 活力搭夠

喺性格溫和嘅「儒帥」趙德濟帶領下，釜山偶像係支充滿「家庭溫暖」嘅球隊，31名一隊球員有8人屬U22球員，其中多人係國家青年隊常客，如中場權赫圭、U20世青盃表現搶眼嘅後衞李尚俊，U23攞到亞青盃冠軍主力李東俊、金珍圭，以至可任中場或翼衞24歲大國腳金紋煥等。加上由蔚山現代來投嘅隊長姜敏壽、朴鍾佑、金東佑、李奎成、金明俊、尹錫榮及朴峻江都有韓職經驗，整體戰力不俗，鋒力尤其值得期待。

不過釜山偶像能否穩住後防，就要睇新加盟嘅前FC江原門將金鎬浚「有冇貨交」，前鋒李庭協手術後能否重拾佳態，亦係力保韓職席位嘅一大關鍵。