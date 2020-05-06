孫楊現身千島湖　最後一搏背後為錢途

中國「水霸王」孫楊在最後時刻向瑞士聯邦法院提出上訴，為自己泳途作最後一搏，消息一出成為中外傳媒及網民的話題，普遍對他能上訴成功都「唔睇好」，甚至有內地網民都認為他應受到懲罰，而有消息指與孫楊簽下幾年合約的商業贊助，已提前「分手」，這位中國飛魚的商業王國被自己一手催毁。

自從3月2在社交平台轉發一則動態之後，64天就如消失一樣，沒有再在社交網或公開現身，隨着提出上訴消息一出，周一就被網友拍到他在千島湖與友人到某網紅飲品店出現，圖片可見他戴上鴨咀帽、口罩及「黑超」。估計是該店職員更興奮在微博出POST，但後來已被刪除。千島湖也是浙江游泳訓練基地，有消息話孫楊雖然已不在國家隊集訓名單內，但仍沒有放棄訓練，自費堅持練水。

對於這位泳壇名將為自己被CAS判禁賽8年提出上訴，中外媒體都大肆報道，有消息指他上訴的最大目的不單是泳途，更是「錢途」，因為有多份與他簽下幾年的商業合約，已被甲方提前終止，這個終止並不違規；再加上孫楊還要為自己承擔上訴費用，單是打官司的費用豈止6位數字。面對經濟巨大的損失，即使今次上訴成功率為萬分之一，他都要搏一鋪。

不過，大部份網友對孫楊上訴都「唔撐」，有網友寫道：「無論有冇服禁藥，暴力抵抗檢測都是違規，任何人不遵守規則必定被規則懲罰，孫楊被禁賽一點也不冤。」

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