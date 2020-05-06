體院解封！伍家朗：有少少似打贏仗

隨着近日本港疫情逐漸緩和，作為香港運動員訓練基地的體育學院，將於周五(8日)全面解封，運動員可以如常進行訓練。

體院今午發出聲明表示自3月25日起實施了六星期的特別集訓安排，以保體院安全、運動員及員工健康，隨着疫情漸趨緩和，連續17天沒有新增本地確診個案，在平衡防疫與訓練需要後，決定周四起為運員全面開放，以恢復訓練，並實施以下三點：

1.早前已入住體院的全職或正備戰奧運及殘奧的運動員可續留體院訓練，其他全職運動員亦可於5月8日起返回體院入住並進行訓練；2.運動員可於非訓練時間外出，每次外出時必需做足個人防疫措施並遵守政府的防疫指示，包括禁聚令；3.現階段體院餐廳只為運動員提供堂座膳食服務，直至另行通知。

體院社區關係及市務總監李忠民表示：「現階段只開放予全職運動員，而外訪者仍然禁止進入，而同時體院都會依從本港防疫措施，量體溫、戴口罩及餐廳食飯距離等，都會跟足指引安排。」

香港輪椅劍擊名將余翠怡早前一周前已返回體院訓練，她對於體院解封表示欣喜：「解封當然好啦，可以自由啲，因為我一般都是一至五喺體院練，周末就會返屋企。」她表示目前未有具體比賽時間表，現階段以恢復訓練為主。

至於羽毛球香港「一哥」伍家朗就話體院重開有點打贏仗的感覺：「3月28日起我一直喺體院，由第一日因為疫情嚴重而入去封閉訓練，當然真喺唔知要封幾耐，每兩個星期就等體院高層嘅新政策。以往好少喺度留宿，今次好大體驗，呢一刻有少少似打贏仗嘅感覺，但我知道仲未結束，仍然唔可以放鬆。」

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