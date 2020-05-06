雲妮莎生日發現高比的信　是上天安排嗎？

是上天的安排嗎？高比拜仁遺孀雲妮莎在38歲生日（5日）的一天在社交網上載了一張高比拜仁生前寫給她一封未拆的信，內容諷刺又心酸。

高比拜仁離世四個多月，很多人都仍然掛念着他，更何況是雲妮莎，她在IG寫道：「昨天，我發現了一個被標註為寄給我生命所愛的信，「來自爸爸」。我想在生日再拆開這封信，這給了我一些期待的東西。」

「頗為有點諷刺的是，高比找了一位藝術畫家畫了封面，上面是天使抱着我的照片，思念我的生命所愛，思念我的甜蜜小寶貝。感謝今天醒來能看到我甜心女孩，希望我們永遠在一起。」生日當天雲妮莎更加懷念天上的高比及愛女Gigi，發出了一條動態，裡面是她親吻細女的相片：「Capri很似她的爸爸（她穿上了Gigi的衣服）」

細閱雲妮莎對高比及愛女的懷念，更令人心酸。很多網民紛紛向雲妮莎留言及送上祝福，其中甜瓜安東尼的妻子對好友支持：「這是美麗的雲妮莎，今天是你的日子。我們為你慶祝，愛你，永遠支持你。生日快樂！」

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