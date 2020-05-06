戶外體育設施今重開　但籃球場幾時解封?

多個戶外康體設施今日（周三）恢復服務，包括深受市民歡迎的運動場跑道，以及收費設施如網球場、草地滾球場等。香港新冠肺炎疫情逐漸緩和，連續17日沒有新增本地感染個案，斧山道運動場重開首日下午已見10餘跑友身影，即使天氣炎熱仍然無阻市民做運動。香港長跑好手黃尹雋亦即回到斧山道運動場跑道，笑言：「好掛住條Track!」

為免疫情蔓延，現時運動場門口設置酒精洗手液，另有康文署職員統計進出人數，以確保場地最多200人同時使用，場內亦有職員提醒跑手避免4人以上聚集，不過就未有為入場人士量體溫，而觀眾席、飲水機及更衣室則暫未開放。運動場8條跑道暫時只准緩跑，有市民跑步之後「加操」，在場邊跳繩、進行體能訓練等。另外，由於公園、足球場等仍然關閉，是日亦有家長帶子女散步「放電」。

隨著疫情減緩，政府周二（5日）宣布放寬多項保持社交距離的防疫措施，當中禁聚令會由原本限制4人以上的聚集放寬至8人，而健身中心等8類場所亦可重新營業，上述措施5月8日零時零分起生效。3月27日起全面「封場」至今超過一個月，所有康體設施於5月6日起陸續重開，不過，想玩足球、籃球的市民就要繼續耐心等候，因為隊際運動設施如籃球場、排球場、投球場仍然關閉，另外游泳池、健身室亦不會開放，直至另行通告。

各區籃球場依然關閉，連大嶼山的「街場」也關門大吉，籃框亦用鐵鏈和鎖封籃，要待政府再檢討疫情及打球的風險，才有機會重開球場讓市民使用。

康體通網上預訂服務已於5月5日開始讓市民預訂重新開放的收費設施。大部分室內場館 於5月11日（周一）起重開，包括體育館內的羽毛球場（只限4人）、壁球場（只限4人）、乒乓球室/檯（每張球檯只限4人）及室內緩跑徑（只限原來使用人數上限的一半）等。