最難忘一役冇愉園夢想份？屠俊翹你問佢答

遲啲疫情過去，若果大家行夜山，見到遠處有位「四眼哥」，漆黑環境中一個人坐喺營幕隔離，一手煮緊嘢食、一手飲緊咖啡，唔使驚，嗰個就係今次《我撐同球員傾吓偈》嘅主角，人稱「翹叔」嘅愉園門將屠俊翹！

Q：「請問會唔會再嘗試外闖？」

屠俊翹：「如果再有機會絕對會！足球世界好大，想再學多啲，見識多啲！」

Q：「有冇話喺香港或全世界邊個守門員係你嘅學習對象？」

屠俊翹：「其實有好多！ 反而我會睇唔同龍門嘅優點，再綜合分析去學習！」

Q：「畀你揀一個世界級球星守佢嘅12碼，你會揀邊個？」

屠俊翹：「C朗拿度~」

Q：「點解選17號？點評價自己今季嘅表現？」

屠俊翹：「由細個嗰時開始，教練就經常畀17號我着，又見好啱我喎，所以一直着到依家。」

Q：「在西班牙訓練的感覺，同香港有甚麼不同？」

屠俊翹：「嗰時喺西班牙練咗一個月，感受到訓練嘅內容好充實，包括速度上同技術細節都好講究！守門員仲需要棄手用腳，同場區球員一齊練習；同埋訓練時間可以配合天氣溫度而調節，太熱就練早，太凍就練中午，多數一般都練到2個半鐘到3個鐘，呢方面同香港比較係最大分別。」

Q：「最難忘嘅一埸比賽係？」

屠俊翹：「最難忘一場比賽反而係效力橫濱FC（香港），喺日本嗰陣練習賽對日本嘅橫濱FC，感受到人地嘅級數，直到依家都同自己講，要保持進步，要學習更多呢！」

Q：「 有偶像嗎？」

屠俊翹：「當然有！守門員方面比較欣賞簡尼同卡斯拿斯！」

Q：「 退休後會轉行嗎？」

屠俊翹：「其實自己都想多方面發展！但到目前為止，都想喺退休之後留番喺足球圈。」

Q：「愉園裏面，邊個球員你最欣賞？你又同邊個或邊幾個玩得最熟？平時球隊練習完有乜做？」

屠俊翹：「自己就比較欣賞加維蘭同盧斯安奴！ 因為佢哋場內場外都好好態度同好玩得。其實我同全隊嘅球員都有傾有講，最熟當然係愉園龍門部班兄弟。平時球隊練習完會捉班隊友，叫佢哋射下波畀我撲吓，同埋再練吓體能。」

Q：「早幾季都係做第三門將，如今首嘗『坐正』滋味，有否感到苦盡甘來？」

屠俊翹：「由第一日踏入職業足球開始，每日都同自己講訓練要付出所有，每日都裝備好自己，適當時候機會自然嚟！所以冇話苦唔苦盡甘來，因為一切都係命運嘅安排。」

Q：「你有乜嘢嗜好？」

屠俊翹：「足球當然係首選！但足球以外平時比較鍾意戶外活動，行山去露營，再煮吓嘢食、沖吓咖啡都鍾意，反正喺人少同比較靜嘅環境就得。」

Q：「如果你唔守龍，最想踢咩位置？」

屠俊翹：「唔講你唔知，自己第一次踢比賽係前鋒，仲入埋波添！我諗唔守龍一定係踢前鋒喇！」

Q：「疫症期間如何居家守龍？」

屠俊翹：「其實我經常攞個波掟落牆度，彈出嚟畀自己接吓咁，當然成日畀阿媽鬧啦！」

Q：「 『翹叔』，你姓屠咁特別，有無查過族譜，祖先有冇咩有趣歷史源流？屠呦呦同你有冇闗係？」

屠俊翹：「其實自己想查都唔係咁容易，因為失傳咗喇！爺爺好多年前經已從家鄉嚟到香港，但點解走到落嚟？因為當時上面內戰，我阿爺行船嘅咁啱嚟到香港又返唔到鄉下，就係咁扎根香港，算唔算有趣呢？屠呦呦有冇關係？我相信有嘅，始終唔係咁多人姓，但就冇辦法確定喇。」

Q：「『翹哥』，我覺得打龍門依個位幾痛苦，因為若果你係第二或第三門將，要等機會上陣真係睇天做人，你點睇呢樣嘢？」

屠俊翹：「只要準備好自己把握一個機會就可以！一日未死都仲有機會吖嘛。」

Q：「『翹叔』，青年軍年代喺邊間球會踢波？」

屠俊翹：「由14歲嗰時喺傑志開始，亦有踢過大埔同深水埗嘅青年軍。」

Q：「你覺得愉園陣中邊位年青球員最有潛質？你點睇你哋隊入面嘅三號門將，年青球員伍瑋謙？」

屠俊翹：「我認為『Ivan仔』（龍門）、『卓文』（後衞）、『培基』（中場）比較有潛質，但再要付出更多！經驗尚淺，係可造之才，值得期待！」

Q：「你最滿意今季那場比賽？職業生涯效力那支球隊最開心？」

屠俊翹：「 比較滿意係作客富力嗰場；其實咁多季都好開心！」

Q：「最常用處理12碼和罰球的方法，跟數據部署捉路、隨機應變定其他呢？除門框外，今季你最好的拍檔是誰？」

屠俊翹：「當然感覺同事前準備工夫都好緊要。場上其餘10位兄弟，同一班教練團隊同其他隊友喺場邊默默支持，都係我最好嘅拍檔。」

Q：「你同邊個球員最熟？」

屠俊翹：「踢得最耐同識咗好耐又熟嘅，當然係方栢倫、李家豪、李嘉耀同許宏鋒啦！」

「翹叔」感言：「多謝『我撐本地波』今次畀個咁嘅機會我，可以同球迷吹吓水， 期待再有下一次， Thank You！」