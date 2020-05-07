韓職大軍身價反映爭標實力

韓職周五開火，多媒體分析新球季及首輪賽事，即上《彩報》：

韓職周五強勢揭幕，了解各隊虛實不用等開戰，球員總身價大比併亦能反映球隊爭標實力。誰都猜得到，韓職總身價最高的球隊，必然是雄霸一方的全北汽車，只是其他勁旅經已愈追愈近，同屬現代系的蔚山現代以至FC首爾，落後不足200萬歐元（約1,688萬港元），恰好反映今季K聯賽的爭霸形勢，應會相當緊湊。

全北汽車33人的總值達1,535萬歐元（約1.3億港元），比起蔚山現代的1,400萬歐元（約1.18億港元），只多千餘萬港元，差距較以往收窄，原因是隸屬現代重工的蔚山簽入不少猛將，一個「美妝門將」趙賢祐，身價已達130萬歐元（約1,097萬港元），較諸隊中的挪威外援比安莊臣還要貴10萬歐元，跟全北右中場李承琪同價。

新兵拉高總值咪睇小尚武

那麼回流的蔚山中場李青龍呢？對不起，球員老了就不值錢了，31歲的他如今只值47.5萬歐元（約400萬港元）。相比之下，全北Icon李東國更讓人唏噓，身價跌至32.5萬歐元（約274萬港元），畢竟「獅子王」已經41歲了！

至於來季必須降班的軍旅球隊尚州尚武，連外援都沒有，怎麼不是身價最低一隊？理由非常簡單，今季因服兵役入隊的球員，許多均屬其他隊伍的主力，例如中堅權敬原、中場文善敏來自全北，身價同為80萬歐元（約675萬港元），前蔚山防守中場朴鎔宇也值72.5萬歐元（約612萬港元），許多可歸類為韓職中高價貨，總值當然不會低到哪裏去。這個現象亦提醒所有人，尚州尚武今季其實戰力不俗，可不能用過去的眼光看待。