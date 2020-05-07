黃尹雋的長跑哲學　活在當下的豁達

運動場重開的第一日，計數器悄悄擺放在入口處，偶爾發出叮的一聲，就像黃尹雋說的：「真少人啊……」明明數月前，跑道還是人頭湧湧，比賽還是接踵而來，兩個月內三破港績的他，還雄心壯志想要改寫半馬紀錄，卻被疫情打亂全盤計劃。我問黃尹雋會否失落，換來一套長跑哲學：「馬拉松就像人生，你可能會肚屙，不夠補給，出現種種無法預料的情況。與其抱怨不幸，不如想想怎樣面對。」

街道、公園和運動場，是黃尹雋最常流連的地方。前兩者練耐力，儲里數，後者練速度，模擬比賽。這陣子比賽煞停，運動場劃成禁區，原以為他會被迫減少訓練，卻不然。「過往一星期練10到12課，現在增加到13課，但因為沒比賽的關係，不用練到筋疲力竭。可以說是辛苦了，也可以說是輕鬆了。」

如果2月的渣打馬拉松沒取消，訓練大概是截然不同的境況。畢竟黃尹雋說過好幾次，想藉機打破紀嘉文保持的半馬港績。「得知渣馬取消的時候，心情倒很平靜。畢竟練習的收穫不會白白流走，只要保持練習，就會有下一場比賽，下一個破紀錄的機會。」面對掌控不到的事，他總是一臉平靜。比方說無法改變的跑齡。

中六頭一回參加越野賽，大二接受正規訓練，跑齡不過5年。他坦承若更早接觸跑步，成績會來得更早、更好，但硬幣的另一面，也有許多潛在問題：「可能會過度訓練，慢慢產生厭倦。起碼目前我還覺得跑步很新鮮，很想把握每一課，每一日。」他頓了頓，覺得用「活在當下」形容自己適合不過。

大學畢業後他沒有經過太多掙扎，就在工作和跑步間選擇了後者，也是活在當下的性格使然。「當生活出現其他選項，很多人就會放棄跑步。但我比較幸福，最少不愁養家，那麼現在不跑，難道等到50歲賺到錢才跑嗎？」何況成功的定義很多，若成為香港最優秀的跑手，何尚不是成功？

對黃尹雋來說，成功的第一步是去年10月創造的30分51秒的10公里港績，儘管他沒有歡天喜地地慶祝：「我賽前預計跑到3分50秒左右，如果跑到30分正，這樣出乎預料才值得興奮。但這個紀錄是第一步，證明我有能力出去跟別人爭。」12月在防府馬拉松，用2小時20分58秒刷新洋將Paul Spowage保持的全馬港績，他剛開始同樣沒想太多，「直到看見外界因此雀躍，才發現香港本地長跑選手，成為香港紀錄保持者，有著很特殊的意義。」

接二連三的佳績，讓黃尹雋成為炙手可熱的新星。旁人看來他的運動生涯一帆風順，歸根究底最重要的還是堅持：「跑步這項運動很哲學，表面看很簡單，但要做到最好卻很難。單單是每日一小時慢跑，已經需要很大的決心。我常常覺得，人生跑過一場馬拉松，就沒什麼再難倒你。」說到這裏，他忽然開始演示黃尹雋式數學，「馬拉松全長42.195公里，但它的一半不是21.0975，而是30到35公里的階段。去到某一個位你會突然乏力，從高峰掉下去，但愈辛苦你愈要告訴自己不辛苦，才能堅持下去。」跑步如是，疫情如是，生活其他困境如是。