曼聯IG搵錢能力英超最強　吸金王竟然係佢？

韓職周五開火，多媒體分析新球季及首輪賽事，即上《彩報》：

曼聯近年雖然球場上面成績麻麻，不過講到商業市場同搵錢能力，毫無疑問係世界球壇數一數二。《Online Casinos》近日公布一項英超Instagram吸金力調查報告，曼聯今季喺呢個社交媒體賺咗超過54萬英鎊，成為英超球隊之冠，而「紅魔鬼」陣中IG吸金王，竟然係小將安達斯彭利拿！

IG已成為球會同球迷交流主要渠道之一，同時成為一眾球會同球星嘅搵錢商機，報告顯示今季英超球會合共透過IG吸金約332萬英鎊，其中曼聯以54萬英鎊排名第1位，緊隨其後嘅係車路士同曼城(見表)。數據指曼聯平均每星期喺IG賺15,712鎊，即使英超停擺後嘅真空期，亦都「吸」到65,092鎊，可見IG已經成為一個穩定嘅收入來源。

其中一個有趣嘅發現係，原來IG吸金力同球員名氣唔一定成正比，曼聯陣中IG吸金力最強嘅人，並非保羅普巴、拉舒福特或者哈利馬古尼等巨星，而係24歲巴西小將安達斯彭利拿，佢今季吸金94,214鎊排全英超第2位，僅次於阿仙奴中場丹尼施巴路斯。

報告指出好多巨星冇上榜嘅原因，係佢哋並未正式開發呢個商機，調查嘅400個英超球員當中，有151個並冇或者極少透過IG賣廣告，就以曼聯球星保羅普巴為例，佢雖然有全英超最多嘅4,090萬個IG粉絲，但今季IG吸金只有12,212鎊，而有3,760萬IG粉絲嘅穆罕默德沙拿，更只吸到2,261鎊。

●英超球會今季吸金榜

1 曼聯 543,185鎊

2 車路士 540,277鎊

3 阿仙奴 373,706鎊

4 曼城 369,846鎊

5 利物浦 313,401鎊

●英超球員今季吸金榜

1 丹尼施巴路斯(阿仙奴) 101,193鎊

2 安達斯彭利拿(曼聯) 94,214鎊

3 根度簡(曼城) 80,257鎊

4 葛特蘇馬(車路士) 75,604鎊

5 阿列沙巴拿加(車路士) 68,625鎊

6 班頓威廉斯(曼聯) 66,299鎊

7 安祖高美斯(愛華頓) 63,973鎊

8 韋拿杜姆(利物浦) 55,831鎊

8 哈利馬古尼(曼聯) 55,831鎊

10 迪積比爾薛迪比(愛華頓) 55,249鎊