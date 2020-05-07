東網eClass今日再上堂教授專注力

「東網eClass－－直播互動課堂」今日再度開課！這個由Nike Sports Camps×GMF Sports Academy攜手合作，推出的籃球體適能網上課程，日前「開學」首課大獲好評，令學童們安坐家中仍能接受訓練！今午兩位教練鄒建樂（Lok Chau）及李家偉（Thomas Li）接力，傳授學童們的持球平衡訓練！

每周送出20個免費名額

經過首堂後，擁有USA Basketball Gold Coach license、Nike Sports Camps教練梁宇彬，表示課程會按有系統的教案，連貫性地加強學員體能狀態：「首課後發現有部分學生出現容易分心的情況，因此今堂將集中鍛煉專注力，而平衡鍛煉正正可幫助他們改善這一點。今次持球平衡訓練會由Lok Chau及Thomas Li雙教練授課，他們是這方面的專家。」

今次「東網eClass 」收費$100一堂，一次過購買6堂更享折扣優惠（$540），同時亦可獲GMF常規籃球課程電子優惠券$500（適用於新會員申請或課程報名）。為關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可提升英語水平。

東網eClass：

Nike Sports Camps x GMF Sports Academy

籃球體適能網上課程

日期：2020年5月4日 (一)至6月11日（四）

逢周一及周四

時間：15:00 - 15:30

價錢：$100 (一堂)、$540（六堂）

平台：東網on.cc

對像：6-12歲學童

第二堂

日期：2020年5月7日(四) 15:00

教練：鄒建樂Lok Chau、李家偉Thomas Li