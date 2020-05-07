打贏新冠肺炎！李振豪出院

3月18日確診新冠肺炎的香港空手道運動員李振豪，經過51日留院治療，今日（7日）在社交媒體宣布痊癒出院，暫時不會返回體院宿舍：「我人生這一段意外的戰役終於完結，希望我們能夠慢慢重回以往的生活節奏。」

香港空手道隊3月從法國集訓返港後，多名運動員和教練陸續確診新冠肺炎，當中李振豪成為香港運動員首例。隨著曾綺婷、周家謙、總教練William和法藉教練Rida相繼出院，最先確診的李振豪卻遲遲未有傳出康復消息，周日更在Facebook大吐苦水，透露糞便測試「陰變陽」，空歡喜一場。

直到昨日李振豪總算康復出院，休息一日後撰文公布好消息：「經歷了七個多星期，身體終於戰勝了這個難纏的病毒。」他感嘆假若沒有疫症，這幾日正與隊友在巴黎進行奧運外圍賽，共同追逐夢想，這段經歷再次提醒他世事無常的道理。

李振豪續寫道：「由確診、病徵變重、治療、康復到等待出院，這段時間對身心都是一種負擔同挑戰，亦令我對自己的人生多了另一番領悟。」他感激外界關心和鼓勵，親友支持和陪伴，以及醫護人員無私奉獻：「實在要再一次感謝醫護人員對我無私的付出，特別是我還在一線隔離病房時，那時香港確診數字不斷上升，感受到你們在那一種極大壓力下作戰的感覺。現在我們疫情經過一番努力見到曙光下，希望有些這段時間因為緊守崗位而生怕回家的醫護們都可以有機會同家人再次團聚。」他最後表示想好好感受一下生活，再回復正式訓練。