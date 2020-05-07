專欄輪住嚟　「唐文字D」之挺身配合

傑志早幾日出咗份聲明，聲明中，提到有5位球員，當中包括2個即將完約嘅唔接受會方嘅減薪安排，亦唔提出任何方案，總之你有你問，佢有佢唔覆。呢5位球員點解會咁，肯定有佢哋嘅理由，「大頭」冇諗住問佢哋，就算問佢哋亦唔會睬我。反而，同咗願意同傑志會方共度時艱嘅「唐文」唐建文，同埋「阿鵬」王振鵬傾咗陣，睇吓佢哋係咩諗法。

「減人工合唔合理？喺呢個環境下，香港各行各業都面對好大挑戰，前景又唔明朗，可以話係難關重重。而我哋喺呢段時間，又的確唔使比賽，而減薪只去到正常操番嗰陣，所以我都覺得合理㗎。仲要諗吓喎，喺疫情啱啱開始嗰陣，球會對我哋做咗好多保護嘅措施，好似唔想我哋搭公共交通工具去練波，就資助我哋搭的士，又為我哋安排口罩、消毒酒精等等。之後唔好彩有職員確診，會方都即刻安排我哋做測試，更加安排酒店畀有需要嘅職、球員做隔離，樣樣嘢都做多冇做少。呢一刻球會要得我哋暫時減薪，梗有佢嘅理由，我覺得好合理，所以都好願意配合。」「唐文」咁講。

「唐文」仲話，會方唔係好似有啲人咁講，係大石壓死蟹，話要減就即刻減，係事前透過視像會議，由老闆親自同我哋解釋FIFA嘅指引，交代得好清楚。

另外，門將「阿鵬」就講多少少，話會方同佢哋視像完之後，佢哋球員都自己開過會，有啲理解個環境，加上喺傑志踢咗咁耐，所以都願意幫幫球會手；但有啲就有佢哋自己嘅理由，拒絕咗。

大頭