【官宣】德甲5.16重開　魯爾區打吡最激

韓職周五開火，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

德甲重開終於落實！德國聯賽會周四（7日）召開視像會議，決定會喺下周六（16日）恢復比賽，所有賽事將會以閉門形式進行，並取消原有嘅周五比賽，只會安排周六、周日及周一上演，其中重開首輪比賽，最矚目必屬魯爾區打吡多蒙特主場鬥史浩克04。

自從德甲喺3月停擺以來，至今已有接近2個月，目前德甲剩餘9周賽事，拜仁慕尼黑目前喺榜首領先多蒙特4分，預計德甲可以趕及喺6月底煞科，7月將會安排德國盃比賽。

德甲重開首周賽事秩序

16/5(六) 9:30pm 多蒙特 vs 史浩克04

16/5(六) 9:30pm 杜塞爾多夫 vs 柏達邦

16/5(六) 9:30pm 奧格斯堡 vs 禾夫斯堡

16/5(六) 9:30pm RB萊比錫 vs 弗賴堡

16/5(六) 9:30pm 賀芬咸 vs 哈化柏林

17/5(日) 0:30am 法蘭克福 vs 慕遜加柏

17/5(日) 9:30pm 科隆 vs 緬恩斯

18/5(一) 0:00am 柏林聯 vs 拜仁慕尼黑

19/5(二) 2:30am 雲達不來梅 vs 利華古遜

註：前者主場，開賽為香港時間