K咧小資料：隊長數讀！李東國最勁

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2020球季韓職12名隊長，論名氣一定是李東國最勁，不過原來單計數字，他每一項均名列「第一」，非常不簡單。

【224】連續第二年擔任隊長，全北汽車鋒將李東國迄今於韓職入224球，保持着K聯賽紀錄，今季他每入一球，都是在改寫歷史。

【7、4、1】韓職12位隊長中，只得「綠戰士」Captain李東國一人司職前鋒，中場反而達7人之多，計有申嗔浩（蔚山現代）、高堯韓（FC首爾）、廉基勳（水原藍翼）、崔榮峻（浦項制鐵）、韓石種（尚州尚武）、呂凜（FC光州）及徐寶民（FC城南）。至於後衞則有姜敏壽（釜山偶像）、吳範錫（FC江原）、洪正雄（FC大邱）、李載順（仁川聯）4個。

【3,209】12名隊長於韓職總共披甲3,209場，李東國以537場居首，姜敏壽394場次之，廉基勳第三（371場），吳範錫第四（370場）。

【31】今季韓職隊長平均年齡為31歲，41歲的李東國最老，洪正雄只得25歲。

【181.2】今季隊長身高平均181.2厘米，李東國、李載順、洪正雄有187厘米最高。

韓職12位隊長

李東國（全北汽車）

申嗔浩（蔚山現代）

高堯韓（FC首爾）

廉基勳（水原藍翼）

崔榮峻（浦項制鐵）

姜敏壽（釜山偶像）

吳範錫（FC江原）

韓石種（尚州尚武）

李載順（仁川聯）

洪正雄（FC大邱）

呂凜（FC光州）

徐寶民（FC城南）