等到頸長終於開咧　全北水原強細登場

韓職周五開火，多媒體分析新球季及首輪賽事，即上《彩報》：

韓職周五開咧，成為疫情之下亞洲首個重開嘅主流聯賽，揭幕戰由全北汽車對水原藍翼。全北汽車連續3季成為韓職盟主，今季球隊積極擴軍，不過默契尚要時間建立，首戰遇着整體實力下滑嘅水原藍翼，閉門作賽之下雙方未必過份搶攻，寧捧中位數2.5球入球細。（無綫myTV Gold周五晚6時直播）

全北未Warm Up見好即收

韓職原本喺2月29日開咧，因為疫情關係，輾轉延後兩個幾月終於開賽，雖然只能閉門作賽，但由於全球主流賽事都未開波，令到今場「K咧」變成全球矚目大戰。全北汽車上季由摩連奴前副手莫理斯接手，最終同蔚山現代鬥至同分，驚險地以較佳得球成為冠軍，亦令「綠衫軍」取得3連霸。

莫理斯上季被質疑執教能力，唔多唔少因為佢幾乎沿用舊球員班底，今季呢支韓職班霸積極擴軍，撇開外借球員回歸，總共引入9名新兵，包括買斷守衞洪正好、吳反錫、具滋龍、浦項制鐵新秀中場李秀斌，以及FC慶南日本外援邦本宜裕等。不過，亦由於太多新球員加盟，加上受疫情關係，欠缺季前熱身賽畀佢哋建立默契，全北場上表現或多或少都會有所影響。

雖然莫理斯師承摩連奴，全北汽車喺韓職實力有少少超班之感，唔需要「泊大巴」，但佢哋一旦喺比賽中領先，就會刻意控制節奏，放慢進攻速度，只求保住勝果至完場，尤其全北汽車過去7季開咧戰，有6次贏波，有咁好嘅傳統，預計莫理斯喺球隊領先之下，更加唔會輕舉妄動。

近5對賽4次「零入球」

水原藍翼上季只能以第8完成聯賽，佢哋喺轉會市場嘅動作，始終未能令實力有整體提升，呢支已褪色嘅韓職班霸，似乎希望利用未來幾年重建球隊，相信今季唔會有太大作為，面對實力強橫嘅全北汽車只有捱打。水原藍翼近5次對全北有4次「零入球」，4次總入球開2球或以下，要搶分似乎唯一做法就係好防守，今場藍翼會以鐵桶陣對付全北，相信入波唔會多。