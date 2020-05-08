港超聯　2月MVP係佢！和富大埔孫銘謙

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦的「2019/20球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，「2月最有價值球員」經過專業評審團遴選後，由和富大埔中場孫銘謙當選。

受到新型冠狀病毒影響，足總在2月的賽事都需要改在賽馬會香港足球總會足球訓練中心，閉門進行「菁英盃」分組賽。和富大埔在這個月的4場賽事，取得1勝3和不敗戰績。現年19歲的中場孫銘謙，四場「菁英盃」比賽都正選上陣，表現出色，其中在2月16日對冠忠南區的B組分組賽，更個人梅開二度。

大埔在2月的四4場賽事合共攻入10球，攻入其中兩球的孫銘謙，在隊中鋒線上起了非常重大的作用，在「2月港超最有價值球員」選戰當中，得到逾三成五的支持而當選。

今年將會踏入20歲的孫銘謙坦言：「自己非常開心，亦沒有想過會奪得這個個人獎項，今次獲獎是對自己一個肯定，不過今次獲獎感覺很奇妙，事關2月在賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行之閉門賽事，理應沒有球迷可以觀賞的，但2月舉行的比賽中，卻有支持和富大埔的球迷遠赴賽馬會香港足球總會足球訓練中心外觀看球隊比賽，因此感覺很特別！」