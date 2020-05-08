韓職寶庫：大邱保守　城南擅拉布

韓職周五開火，多媒體分析新球季及首輪賽事，即上《彩報》：

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FC大邱保守入球率偏低

FC大邱上季最終殺入爭標組，並以第5名過終站，係佢哋隊史中喺韓職最佳成績，與穩健防守大有關係。

FC大邱上季喺聯賽只失37球，僅次於冠軍全北汽車，係失球第二少球隊，若果單計作客，佢哋更只失16粒，成為上季聯賽客場失球最少球隊，比全北汽車嘅17球更少。相對而言，FC大邱過於重視防守，難免需要犧牲進攻，上季於客場只入24球，甚至比淪為護級組嘅「7哥」水原藍翼嘅29球仲少，因此呢支異軍上季19場作客聯賽，有13次總入球開2球或以下，名副其實係客場細王，可見佢哋作客踢法極為保守。

簽老將丹恩奴域做plan B

FC大邱因有巴西籍主帥安祖離隊，依家由47歲助教李柄根出任看守教練，預計佢喺打法上都係蕭規曹隨，與上季唔會有太大變動。雖然前線嘅巴西雙星艾格般奴與施仙夏士哥不斷，但除咗他倆外，其餘球員嘅入球率偏低，金大元、李真庸、張誠元等新星仍需時間成長，就算簽入卡士不俗嘅韓職史上入波最多嘅外援丹恩奴域，但佢畢竟已經38歲，相信只係鋒線Plan B，佢哋喺周六首輪聯賽要作客仁川聯，應該會保持穩守風格。

FC城南靠拉布半場頂得先

FC城南上季重返韓職，並以第9名成功護級，遠遠甩開尾2嘅FC慶南達12分，絕對係超額完成。FC城南好有自知之明，深明自己實力一般，惟有採用適合嘅戰術彌補不足，而佢哋最擅長玩拉布，在上季38場聯賽中，竟有26次開出半場和，其中22場嘅半場波膽為0比0，若果單計作客，佢哋上季19場客場就有13仗開半場和，何解呢？翻查紀錄，FC城南於上季聯賽只入30球，係火力最疲弱嘅韓職球隊，單計作客更只入13粒，一旦過早失波，相信好難收復失地，因此於初段特別保守，易邊後待對方體力下降後，再伺機反擊，呢招留前鬥後頗為奏效。

金南一新上任必求穩

看到上季場均入球如此「寒酸」，FC城南今季羅致咗梁東炫、權純亨、伊斯簡迪洛夫及湯美斯拉夫基斯等實力派，後者更係上季立陶宛甲組聯賽金靴，有助改善進攻。不過新帥金南一首度擔正領軍，雖則放言打進攻足球，但都未必敢太冒進，尤其客場出擊，更不宜輕舉妄動，佢哋於周六首輪聯賽作客升班球隊FC光州，半場和值得留意。