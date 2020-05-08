NFL等唔住要開鑼！布雷迪先鬥老虎活士

即使新冠肺炎疫情在美國仍然嚴重，但NFL(全國美式足球聯盟)就確定開賽時間表，常規賽將於9月10日開鑼，超級碗冠軍堪薩斯城酋長將主場對休斯頓德州人，為新賽季揭幕。

等待幾個星期，NFL率先公布新一季賽程，將進行256場比賽，而今季效力坦帕灣海盜的超級球星布雷迪會在新球季首戰則於9月13日面對新奧爾良聖徒，將成為焦點之一。

不過，布雷迪與另一位NFL名將曼寧在開季前先打一場高球慈善賽，今次會是首次由高球界同NFL crossover，兩大高球巨星老虎活士與米高遜將會連同布雷迪及曼寧於5月24日作高球比拼，目標是籌得1000萬美元以助抗疫。

慈善賽會布美國佛羅里達州的Medalist高球會進行，活士會同曼寧拍檔，而米高遜則會拍住布雷迪，比賽會採用前9洞取4球賽的方式，後9洞則交替擊球的方式進行。

美國體壇因疫情停擺了一段時間，早前總統特朗普都曾說過想盡早恢復比賽，但其他兩項大賽包括NBA及MLB(職棒)都未有重啟時間表。

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