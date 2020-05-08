體院解封自由出入　溫家琪：第一件事換床單

香港體育學院周五（8日）終於全面解封！體院自3月25日起實施了六星期的特別集訓安排，以保障運動員和職員的健康。在安排下，運動員離開體院範圍後便不能重返院內練習，因此有運動員已閉關在體院內訓練六星期，亦有運動員暫停訓練近一個半月。而因應新冠肺炎疫情在港漸趨緩和，在平衡抗疫與訓練需要後決定為運動員全面開放，以恢復訓練。

美式桌球女將溫家琪在體院的特別集訓安排落實前離開，回家抗疫，藉着今日體院「解封」即回到「闊別已久」的第二個家，她指第一件要做的事並非練習：「一定要回房間先換床單！」她說在回家期間，教練和她們做視像練習，亦有傾談比賽時的心理戰術，但始終不能拿着實物實戰，希望回到體院後可以盡快埋枱練波，找回手感和狀態：「剛剛復操，教練都未有要求我們一下子就回復以往的訓練量，先做好基本功、體能和拉筋熱身，下星期或會回復常規訓練。」「家琪」說，桌球項目的運動員今天差不多全都回來了：「不過大家都被編派到不同的訓練時段，為免有大量運動員聚集，大家都餓波很久，相信練習會很齊人！」

羽毛球男單代表伍家朗就趁着今天解封回家，他早前在安排實施前趕回體院，至今已在體院連續訓練六星期：「平時晚上通常都會回家睡，很少在宿舍過夜，所以這次突然要六星期住在宿舍，對我都頗新鮮，未試過在香港有一個這樣集中的訓練營，平時休季都只得一個月。」他說留在體院的這段時間，較多作一些針對技術不足的改進，希望在復賽後表現會更理想。

香港羽毛球隊在全英賽前亦曾到歐洲集訓，但當時並未有限制外出，因此運動員在訓練與訓練之間，仍能外出用膳、散步，他笑言過去幾周的生活就只剩下羽毛球：「每天起床都是練波，然後便吃午飯、午睡後又再練波，生活簡單，但全都圍繞着羽毛球，所以我特地將PS4由屋企搬到宿舍，因為回到房間就沒事可做，總要找些娛樂！」

世界羽聯巡迴賽在3月中全英賽後便全面停擺，並宣布4至8月的比賽都全部暫停，而原先在暫停期後的第一個比賽湯姆斯盃亦在早前延期至10月舉行，最終何時能夠復賽，「家朗」表示，還要等世界羽聯的具體消息。

在體院「封關」實施後選擇留低練習的運動員，還有乒乓球的黃鎮廷。「阿廷」表示上兩周「思家」的感覺最強烈：「因為已經有一個月不能回家，所以上兩星期體院說每周末可讓我們外出四小時，我便立即回家。」留在體院的這段時間，「阿廷」說除了練習，還是練習：「體能房都關閉了，我們只可以練習，加強技術。有朋友也問我：『會否因閉門訓練而練到瘋了？』能夠練習也已經很好。」他說有留意到本港已連續19天零本地感染個案的報導，但也未敢鬆懈，不會到處逛。

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