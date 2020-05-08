蘇利文卡碧、韋迪維積克射手騷哥利

韓職周五開火，多媒體分析新球季及首輪賽事，即上《彩報》：

全北汽車上季聯賽入波最多4名球員只有老將李東國留效，其餘3人列卡度盧比斯、金信煜及文善敏都已離隊，前線大執位須重新適應，其中兩名新外援韋迪維積克及梅里路漢歷基都係第一次嚟亞洲搵食，能否即時融入球隊及當地生活，自然成為外界最關注問題。

今年28歲嘅韋迪維積克喺荷蘭出世，爸爸係南非人，曾經代表南非出戰2018世界盃外圍賽，佢嘅職業球員生涯大部分時間喺荷蘭度過，先後效力禾寧丹、烏德勒支、施禾利及格羅寧根等隊伍，最叻仔係喺2018/19球季幫鹿特丹斯巴達喺荷乙射入24球，帶領球隊升班，自己亦攞到該季荷乙銀靴獎。至於來自巴西嘅梅里路漢歷基之前喺國內都係效力低組別球隊，不過佢今年只有22歲，勝在年輕力壯，相信可以抵銷老將李東國嘅體力問題。

對手水原藍翼今季亦有兩名新面孔，包括來自波斯尼亞嘅前鋒蘇利文卡碧及加拿大中堅當尼爾亨利。29歲嘅蘇利文卡碧主要代替轉投FC大邱嘅箭頭丹恩奴域，佢嚟亞洲前喺國內踢過薩拉熱窩、薛謝斯歷卡等班霸，上季以16個入波成為波斯尼亞聯賽神射手，射術有番咁上下；至於27歲嘅當尼爾亨利步大力雄，除踢過FC多倫多、溫哥華白帽等美職球隊，亦曾經加盟英超韋斯咸及英冠布力般流浪一段短時間，有歐霸盃外圍賽實戰經驗，見過大場面。