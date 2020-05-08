學生無波打！學體會官宣不復賽

儘管香港疫情開始緩和，教育局宣布全港中、小學5月底起分階段復課，剩餘的學界賽事仍然難逃取消命運。學界體育聯會今日（8日）在官網宣布，原定6、7月舉行的4項賽事，包括籃球馬拉松、新界保齡球賽、羽毛球團體精英賽及越野團體精英賽全數取消，意味著本學年的學界賽事正式劃上句號。

本學年的學界賽事可謂多災多難，先後經歷社會運動和疫情爆發，學體會3月初以「保護所有參與者的健康並降低疾病於社區內傳播風險」為由取消大部分賽事，當中備受關注的籃球、足球、手球及排球精英賽，均因合資格參賽隊伍不足三分之二而取消。至於羽毛球團體精英賽及越野團體精英賽則順延到6月底至7月初舉行，尚存一絲希望。

隨著教育局宣布中、小學陸續復課，原以為僅存的4項學界賽事能夠順利舉行，惟學體會今日發出通告，再以健康風險為由取消全部賽事：「參賽者的健康與安全是我們的首要考慮，為了降低傳播風險及遵從防疫指引，我們遺憾地宣布原定6月至7月舉行、所有剩餘的學界賽事將會取消，並不設復賽，包括籃球馬拉松、新界保齡球賽、羽毛球團體精英賽及越野團體精英賽。」與此同時，學界代表隊的訓練繼續暫停，直到另行通知。

另外，由於大部分學界賽事未能完成，被譽為本地學界奧斯卡的中銀香港紫荊盃早前亦宣告取消，以確保獎項的公平及一致性。葛量洪學界傑出運動員獎同樣因疫情舉辦無望。