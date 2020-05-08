體院解封回家 賽艇姊妹 : 3個月冇見阿媽

隨着本港新冠肺炎疫情逐漸緩和，香港體育學院早前放寬訓練限制，更在周五（8日）正式解除自3月25日起執行的「封院令」。「賽艇姊妹」李嘉文及李婉賢，如今終能回家探望久別的家人，二人大嘆「感動到喊」。她們更透露四姊弟準備合力「煮餐好」，與媽媽一同慶祝母親節。

體院自3月25日實施「封院」後，運動員當時只獲准在體院範圍內訓練，而香港划艇隊亦因此只能留在室內進行陸上訓練。五屆亞運元老，划艇運動員李嘉文（Carmen）表示，雖然有近2個月未有「落水」，但她認為狀態未受影響：「今年大部分比賽都取消，所以缺乏水上訓練影響唔大，我哋主要透過帶氧運動保持體能，好似划艇機、單車機、跑步，同其他基本力量訓練咁。」

近日本港疫情逐漸緩和，體院的封閉措施亦開始放寬。除周五（8日）正式解除「封院令」外，據賽艇隊總教練白勵日前在Facebook上載的照片顯示，港隊今周已獲准重啟水上訓練。李婉賢亦證實自周一（4日）起隊伍已重新「落水」，她坦言惦掛其「戰艇」，但作為專業運動員，技術不會因此生疏。鑑於感染數字近日逐漸放緩，政府宣布周五（8日）放寬禁聚令，但Carmen指划艇隊訓練時，仍會嚴格遵守衞生準則：「一切都會跟足政府指引去做，離開體院範圍訓練只會同艇有關，而且我哋暫時主要做單人艇訓練。」

Carmen 2月初曾到意大利訓練，備戰原定4月在南韓忠州舉行的東京奧運資格賽。惟礙於疫情關係比賽取消，划艇隊輾轉到加拿大集訓，及後因疫情轉差及本港實施入境限制，他們遂在3月尾回港並進行14日強制檢疫。完成後，Carmen連回家的時間也沒有便趕回體院「閉關」。

她慨嘆已近3個半月未曾與父母見面，又指今次「愛回家」的感受很深：「今次係做運動員以嚟，冇返屋企最耐嘅一次，爸爸媽咪都打電話嚟問我，點解咁耐唔返屋企。」她最期望回家後與一家人「同枱食飯」，又指希望趁母親節，四姊弟一同慰勞媽媽：「我最想返屋企同家人食餐家常便飯，正好母親節，為咗令媽咪冇咁辛苦，我哋幾姊弟準備煮餐好，同媽咪一齊慶祝！」

Carmen更透露自己另外準備了一個驚喜，待周日（10日）便會送給母親。而妹妹李婉賢亦稱，自4月尾回到宿舍，已有近兩周未回家，十分記掛「住家飯」，對於四姊弟「買餸下廚」一事，她打趣的說：「本身唔係廚藝高手，煮一餐咁多人食都有啲難度，可能最後都係要媽咪幫番手！」