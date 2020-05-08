賽後解碼：全北欠默契　季初長追細

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全球矚目嘅韓職開咧，衞冕嘅全北汽車主場鬥水原藍翼，不過場波緊張而唔精彩，全北明顯受到新埋班同冇熱身賽不足影響，默契欠奉，最終只能靠老將李東國，於完場前6分鐘頭槌一箭定江山全取3分，嚟緊不宜對全北過份憧憬，季初追入球細好過玩W。

2020年韓職揭幕戰向全球17個國家同地區進行直播，包括德國、澳洲、印度、馬來西亞、以色列、中國、澳門、香港、瑞士、奧地利、克羅地亞、波斯尼亞、塞爾維亞、斯洛文尼亞、黑山、馬其頓及科索沃，韓職官方twitter及YouTube頻道亦免費直播。

賽事要閉門作賽，工作人員喺觀眾席上砌出「#C_U_Soon Stay Strong」為所有人打氣，但兩軍上半場表現就唔係好Strong喇。雙方明顯未入局，而且礙於疫影響，操練時難練習戰術，雙方攻勢大多於禁區外遠射。直至28分鐘先至有一個由合作誕生嘅攻勢，巴西中場梅里路漢歷基同韓教元喺禁區頂一個撞牆入禁區，可惜梅里路漢歷基最後射高，但呢個已經係上半場較有睇頭攻勢，雙方半場踢成0比0。

下半場開波冇耐就有個小高潮，水原藍翼加拿大後衞當尼爾亨利喺禁區內疑似犯手球，要用VAR協助判決，球證睇咗超過1分鐘，最終冇判12碼，藍翼逃過一劫。不過，75分鐘藍翼澳洲中場安道尼斯侵犯全北球員直接領紅牌出場，踢少一個嘅藍翼84分鐘失守，後備入替嘅老將李東國，接應角球近柱頂成1:0，幫全北一箭定江山。