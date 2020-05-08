將才華轉化成生意　畢頓「錢」途無限

傑志小將畢頓（Seb）今季喺港超聯表現不俗，球迷開始認識佢嘅名字。不過除咗喺球場內展現活力嘅一面，畢頓其實仲有藝術嘅另一面，而佢仲識善用自己嘅才華轉化成生意，喺球員「必備品」——波鞋上作畫，唔少本地球圈中人都係佢嘅客仔添！

畢頓自細除咗鍾意踢波之外，畫畫同設計都係佢嘅興趣。今年20歲嘅佢喺大學修讀藝術，喺訓練同比賽以外嘅時間，Seb時不時將自己嘅創意轉化成行動，將靈感畫喺佢嘅波鞋珍藏上。3年前佢仲開始將呢門手藝化作一盤生意，為顧客設計佢哋心目中嘅圖案，可以係卡通、噴墨、隨機色彩，甚至係真人樣貌，畫喺佢哋嘅波鞋上，嚟凸顯每人嘅喜好同品味。而Seb首位嘅顧客，就係前傑志中場溫俊：「溫俊幫我成立呢間公司，喺Instagram上載我嘅成品，而佢仲成為我第一位客仔。」

自從第一個成品出爐後，佢為球員設計精美波鞋嘅口碑一傳十，十傳百，傑志成員中包括蘇沙、基爾頓、費蘭度、霍斌仁、金東進等均陸續成為佢嘅客仔，就連友會球員包括和富大埔嘅金玟基、標準流浪嘅安基斯、東方龍獅嘅盧卡斯同播磨浩謙等，都幫襯埋一份。Seb坦言，每次見到球員着上佢畫嘅波鞋去訓練都會感到好滿足：「最開心係每朝訓練見到3至4位球員着住我嘅成品，特別係費蘭度，佢到依家仲着緊我3年前為佢畫嗰對鞋，真係好有成功感。」

而佢歷來最滿意嘅作品，就係為球隊助教盧比度畫嘅「龍珠」波鞋：「初頭佢同我講佢嘅構思我覺得會好難，因為我未畫過卡通，但畫落點知都好容易同埋好精美。不過講到難，我反而覺得蘇沙之前構想嗰對，有米高佐敦肖像嘅圖案仲難，因為係畫真人。」

問到呢位今季喺「藍鳥」獲得唔少上陣機會嘅小將，有冇諗過將盤生意再發大嚟做，佢就好理智咁話，想繼續投放精力喺足球事業上先：「未來可能都會租間Studio專門要嚟畫產品，但目前我仲係一位年青球員，應該將足球繼續擺喺首位先，畫波鞋依家只係興趣，當係自己賺少少零用錢。」

興趣同事業，又未必唔可以撈埋一齊嘅，Seb就透露依家嘗試緊將圖案畫喺波鉢上，幫自己嘅足球裝備添加特色：「我自己畫咗對寫咗67號嘅Boots，着咗2個月嚟練波都唔甩色，如果效果良好，我會考慮推介畀隊友。」

畢頓歷來為過唔少人創作波鞋圖案，但論到最出名嘅用家，一定要提到英國說唱歌手Michael Dapaah。呢位喺Instagram擁有146萬追隨者嘅藝人，2年前搵Seb幫佢畫波鞋，絕對係佢創立呢盤生意以嚟最大嘅成就。「初時我知佢會嚟香港開Show，我喺IG主動問佢有冇興趣，點知佢真係搵我幫佢畫波鞋！之後我上埋佢嘅個人動態，仲送埋演唱會門票畀我。」

自此，Seb打算以後試吓用呢個方法嚟接觸偶像，但喺去年傑志對曼城嘅友賽中，佢竟然錯過咗機會：「本身諗住問史達寧有冇興趣，但因為當時想專注喺場波，所以冇問到。我依家諗番，覺得嗰陣應該試吓喺賽後問吓佢囉！」