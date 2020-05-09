黑客大整蠱　字母哥「被留言」辱高比

公鹿「字母哥」安迪杜甘普的社交媒體今晨（8日）發表諸多出位言論，包括宣稱即將加盟勇士、自曝感染新冠肺炎，及侮辱已故傳奇球星高比拜仁，引起軒然大波。他隨後發聲明澄清帳戶被黑客入侵，並向受影響人士道歉：「身處悲痛的高比家人不該遭受這種負面言論攻擊。」

安迪杜甘普的Twitter帳戶凌晨突然「暴走」，連發多條涉及種族歧視的誇張貼文，包括「我將加盟勇士」、「公鹿是種族歧視的球隊」、「NBA都是黑鬼」、「確診感染新冠肺炎，我討厭亞洲人」等，更炮轟隊友米度列頓，侮辱史堤芬居里妻子、勒邦占士和已故傳奇球星高比拜仁。

「字母哥」的兄弟和女友隨即澄清其帳戶被盗用，二哥兼隊友Thanasis怒斥：「你有什麼毛病？滾出我弟弟的帳戶！」效力湖人的弟弟Kostas則指：「他的Twitter、電話、電郵和銀行帳戶都被入侵了！黑客發表的言論實在噁心！」

事隔多個小時，當事人安迪杜甘普終於取回Twitter帳戶，發聲明解釋事件緣由：「我的帳戶被入侵了，現正進行調查。我對那些糟糕的言論感到失望和噁心。我為此向公鹿、米度列頓、占士和居里家人道歉。我對高比家人特別感到抱歉，身處悲痛的他們不該遭受這種負面言論攻擊。」

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