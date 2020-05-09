韓職開戰，多媒體分析焦點賽事，即上《彩報》：

韓職今日續演3場比賽，上屆亞軍蔚山現代打頭陣，主場迎戰尚州尚武。蔚山現代上季爭標功虧一簣，今季捲土重來繼續擴軍，決心唔需要懷疑；尚州尚武雖然已篤定降班，不過冇心理包袱隨時有驚喜，睇番兩軍對上5次交手一共合力炮製21個士哥，當中4次開3球或以上，捧中位數2.5球大盤最好路。（周六下午1時開賽）

蔚山現代上季長時間處於聯賽榜三甲位置，可惜煞科日主場倒灶輸波，因得球不及全北汽車屈居亞軍，輸得甚為不值。蔚山現代今季雖有2號射手金甫炅轉投全北汽車，不過曾喺荷甲搵食嘅新兵比安莊臣具一定質素，加上老將李青龍回歸，配合上季聯賽攻入19球嘅首席射手祖利亞尼加奧，進攻能力比去季有過之而無不及。後防方面，2018世盃人氣門將趙賢佑由FC大邱加盟，有助穩定後防軍心，令整體戰鬥力更上一層樓。

尚州尚武來自南韓軍方機構，球員全部都係為國服兵役、年齡皆在28歲或以下，活力、體能係佢哋搶分最大本錢。基於南韓政府明年開始禁止同一城市並存企業球隊及軍方球隊，尚州尚武踢完本季就要「分家」，尚州將自組新軍參賽，尚武則須另覓城市作為落腳地，根據賽制規定，兩軍明年都要由韓乙展開角逐。陣中主力如文善敏、權敬原及柳承佑均具備喺韓職立足嘅個人質素，就算球隊篤定降班，為個人前途亦一定博盡，何況球員冇護級壓力，放開包袱隨時踢得更放，話唔定有意外驚喜。尚州尚武近5次對蔚山現代雖然只得1和4負，但只有1次冇入波，4次開3球或以上，戰況絕非一面倒，今場最好捧大盤。