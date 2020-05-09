雙城會！?NBA復賽可能都有東西岸

NBA總裁阿當施華周五(8日)與球員代表進行電話會議，為復賽或其他安排作討論，有球員投訴被球隊逼迫他們復練，而早前提出過在賭城拉斯維加斯或奧蘭多迪士尼進行復賽，很可能變為「雙城會」！

外界對NBA復賽時間表相當關注，阿當施華在電話會議中強調若果NBA復賽都只會閉門進行，而且可能要到6月才能決定是否恢復今季賽事；阿當施華在會議上表示集中一個或兩個地方，比起球員要飛來飛去比賽更為安全，而他坦言賭城與迪士尼都可能是復賽的地點，奧蘭多迪士尼將成為東岸球隊的比賽地點，而西岸球隊則可以到賭城。

按這個情況，放在兩個地方進行好似比較合理，在病毒檢測、酒店安排及球場數目等方面，如果分兩個地方總比同一個地方可以減輕壓力。有消息指，季後賽的賽制頭幾輪會改為3戰2勝制，到決賽才回復7戰4勝制。

不過，有球員就乘機向阿當施華投訴，指球隊要求他們盡快回歸訓練，他們感到很大壓力，而施華則坦言會向球隊了解，再作處理。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！