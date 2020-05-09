巴西神鋒2射1傳！蔚山現代夠霸氣

韓職開戰，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

韓職於周六(9日)上演3場大戰，頭場蔚山現代主場對尚州尚武，上季亞軍蔚山現代擁有去過英超搵食多年嘅李青龍助陣，實力明顯勝一籌，33歲巴西前鋒祖利亞尼加奧表現大勇，個人梅開二度，兼貢獻1次助攻，協助蔚山現代以4比0大勝尚州尚武。

雖然係首輪聯賽，但雙方狀態唔錯，快上快落鬥攻，開波8分鐘就出現入球，蔚山現代把握力比較強，前鋒祖利亞尼加奧接應隊友妙傳，於右路窄角度射入。

尚州尚武屬於南韓軍方機構，球員全部都係為國服兵役，體力雄渾，都好積極壓前進攻，但組織力欠佳，往往去到對手禁區頂就斷纜，而且仲令到對手有唔少打反擊嘅機會。

蔚山現代佔上風，創造唔少攻門，尹比加林、金仁成先後遠射唔中目標，積遜大衞臣左路傳中，祖利亞尼加奧心口控定起腳，可惜省中對手唔入。

蔚山現代掛住攻，門將趙賢祐幾乎派膠，佢解圍不遠，被對手截到波，順勢起腳，好彩佢自己接到。

蔚山現代避過一劫，果然有運行，44分鐘金仁成殺入禁區被對手拉跌，球證直吹12碼，祖利亞尼加奧主射入網，個人梅開二度。

下半場開波5分鐘，蔚山現代又入波，祖利亞尼加奧突破越位，傳畀李尙憲輕鬆近門射入，表現活躍嘅蔚山現代10號仔尹比加林為球隊埋齋。

蔚山現代上季煞科戰輸波，搞到失冠，今季首戰即大勝，盡顯爭冠決心。