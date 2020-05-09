蔡振賢+梁嘉恆　好兄弟就係要互相爆料！

你還記得14年前自己身在何處嗎？已投身社會了嗎？還是只是一名學生？當年的知己好友，有否被各自的際遇牽走？若然沒有，那麼你大概與今集《難兄難弟》的兩位主角——理文前鋒梁嘉恆及體能教練蔡振賢一樣幸運，友誼沒有被生活推着走，而舊知己也變得更老友！■文：何彥霆

「對『蔡振』嘅第一印象一定係好戇居，同埋阿媽煮咗飯唔同我哋食飯。」梁嘉恆說。他們的故事要由13歲講起，兩人當年在青年軍結緣，回憶起對對方的第一印象時，他們彷彿回到當日一樣，重拾昔日童真，互相挖苦調侃。對於「嘉恆」的評論，「蔡振」反駁說：「你唔返屋企食飯，你好壞！『嘉恆』除咗踢波，真係咩都唔識！」

這對「澳門孖寶」長大後，曾在澳門球隊勵馳、澳門發展隊、蒙地卡羅攜手合作，這幾段時光都為他們的友誼奠下深厚的基礎。及後雖曾分道揚鑣，但2018年夏天，兩人在主教練陳曉明的邀請下，一同加盟理文，同時展開「同居」生活。

兩人「住埋」將近兩年，「嘉恆」透露一個鮮為人知的秘密：「『蔡振』好鍾意做家務！」正當記者欲追問之際，「蔡振」搶先「反擊」：「『嘉恆』對家務係零貢獻，佢嘅任務主要係唔好整污糟地方就已經好叻。」面對「蔡振」的指控，「嘉恆」反問：「我都有打掃過你唔講？」

所謂：「近朱者赤，近墨者黑」，縱使「嘉恆」沒有愛上做家務，但卻因「蔡振」而愛上喝咖啡和紅菜頭汁，「蔡振」笑言：「其他嘢我唔會認叻，但係講到飲咖啡呢樣嘢，我真係當之無愧！」問及會用哪款咖啡形容對方時，「嘉恆」不假思索便回答：「Mocha，又黑又醜，佢成日飲。」而「蔡振」則笑言：「Latte！因為佢最愛Latte（梁嘉恆太太的英文名）！」

談到人生大事，「蔡振」坦言有結婚打算，當大家以為「蔡振」可趁機向「嘉恆」偷師時，「嘉恆」反指自己需向「蔡振」取經：「『蔡振』唔單止係體能教練，仲係理文愛情專家。佢對愛情好有研究，仲有為理文職球員副修愛情。」沒料到平日為人低調的「蔡振」竟自豪地回應：「戀愛呢啲嘢你識幾多？」如此看來，他們的友情仍是純真未變。

【蔡振賢Profile】

出生日期：1993年3月10日

職位：體能教練

曾執教球隊：夢想FC

現執教球隊：理文

教練資格：亞洲足協C級教練

【梁嘉恆Profile】

出生日期：1992年11月22日

身高：1米80 體重：75公斤 位置：前鋒

曾效力球隊：勵馳、澳門發展隊、蒙地卡羅、和富大埔、香港飛馬

現效力球隊：理文

球衣號碼：92

榮譽：2011、2013 年澳門足球先生；2016年亞洲足協團結盃足球賽最有價值球員

寄語師弟吳鏵昇：唔好心散

隨着梁嘉恆在港超站穩陣腳，令部分有志投身職業足球的澳門球員願意飄洋過海來港試腳，雖然現時澳門球員需要以外援球員身分註冊，也無法在香港待兩年後「轉本地」，但1999年出生的右後衞吳鏵昇仍願意來港一試。

吳鏵昇在2017年獲香港理工大學取錄來港修讀物理治療學，同時為「理大」出戰大專賽。在恩師陳曉明穿針引線下，最終加盟甲組球會晨曦，翌季轉投中西區並效力至今。對於師弟吳鏵昇來港追夢，「嘉恆」和「蔡振」異口同聲地提醒後輩：「唔好心散同溝咁多女！專心踢波同讀書，唔好咁易放棄，因為澳門人過香港踢波都好艱難，有機會嘅話出去再見識吓，然後貢獻番畀澳門運動員！」