世界10大「01後」天才　阿仙奴3星上榜

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世界著名網站Football Talent Scout日前公布最新一份「天才報告」，選出世界50位最佳嘅「01後」新星，里昂16歲中場卓基成功高中「狀元」，曼聯前鋒美臣格連活特就排第3位，而10大新星之中有3人嚟自阿仙奴，令英超成為大贏家。

網站同唔少教練、球探有聯繫，一直以來都係跟進足球壇年輕球員進展為主，佢哋今次評選條件，就係要喺2001年1月1後之後出生球員，里昂中場卓基今季喺法甲上陣12次，只得16歲嘅佢據聞已獲皇家馬德里垂青，無獨有偶，第2位嘅雷恩防守中場卡馬雲加，同樣都係皇馬目標之一。

曼聯前鋒美臣格連活特就拎第3位，不過講到威水就唔及阿仙奴，「兵工廠」喺Top10入面獨佔其三，包括加比爾馬天尼利(第6位)、布卡約沙卡(第9位)同威廉沙列巴(第10位)，認真犀利！

世界10大「01後」新星

1 卓基(里昂)

2 卡馬雲加(雷恩)

3 美臣格連活特(曼聯)

4 伊夏達倫(燕豪芬)

5 洛迪高高斯(皇家馬德里)

6 加比爾馬天尼利(阿仙奴)

7 雷連亞卡維奴(皇家馬德里)

8 安素法迪(巴塞隆拿)

9 布卡約沙卡(阿仙奴)

10 威廉沙列巴(阿仙奴)