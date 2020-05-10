上海申花回收恩哈路　曼聯續借計劃破滅

韓職開戰，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

曼聯今年1月向上海申花借用前鋒恩哈路，呢位尼日利亞前鋒8次上陣入4球兼交1次助攻，迅速贏得球迷歡心，不過隨住英超停擺，恩哈路嘅「紅魔生涯」面臨提早腰斬，由於佢嘅借用合約去到今個月底完結，消息指上海申花為應付預計就快重開嘅中超同亞冠盃，已決定唔會延長恩哈路嘅借用期。

國際足協早前曾經發出指引，呼籲球會同合約即將到期嘅球員，延長合約去到球季結束日為止，但呢個指引並非強制措施，而且恩哈路嘅合約亦唔係曼聯同球員之間可以決定，而係要得到上海申花同意，消息指曼聯已提出將借用期延長到英超球季結束，不過就被上海申花拒絕。

恩哈路日前亦公開表示：「我狀態好好又入到波，可惜疫情令到聯賽停止，我依家只係借用身份，留喺曼聯時間就會縮短，如果有可能嘅話，我真係想踢埋今個球季。」據大陸媒體報道，上海申花堅決反對「續借」恩哈路，因為中超同亞冠盃都準備重開，而上海申花陣中第5名外援人選仍有待落實，估計會係恩哈路或者已經試腳一段時間嘅尼日利亞老將馬田斯，如果申花真係簽馬田斯，意味恩哈路續借完後都冇得踢，轉會談判就會處於極被動位置，呢個亦係申花遲遲唔扑槌簽馬田斯嘅原因。

如果曼聯願意出高價「買斷」恩哈路，上海申花亦會樂意放人，問題係曼聯當初借用恩哈路，好大程度係出現傷兵問題，但依家拉舒福特已經傷愈，又有安東尼馬迪爾同美臣格連活特，人手夠晒充裕，要曼聯喺呢個經濟環境下重金簽30歲嘅恩哈路，「紅魔鬼」亦會三思而後行，種種跡象顯示，恩哈路嘅曼聯生涯將會進入倒數。