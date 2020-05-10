4孩之母　鄭麗莎初嘗「全職」滋味

「蜘蛛女」鄭麗莎成為四孩之母後，迎來比運動員時期更大的挑戰。不過就像搶包山一樣，爬到最高層才能搶到「9分包」，做媽媽也有更多甜蜜回憶。疫情下鄭麗莎與孩子們一起學習、一起成長，令今日母親節多一重特別意義，她滿足地道：「這段日子開心乘幾倍！」

圖、文：余樂詩 （部份相片由受訪者提供）

4年前鄭麗莎（Lisa）頂着巨肚做訪問，轉眼間3胞胎已3歲多，大哥汪晉頤（晉晉）亦已5歲，最近更掉了兩顆乳齒。這位健身中心創辦人原本一周工作6天，疫情卻令她放個長假，「賺」了更多親子時間，「這段期間令我體驗到全職家庭主婦的生活，每日照顧小朋友3餐，一起煮飯、唱歌、玩遊戲等。最近開心乘了幾倍，可能日後重新工作會不習慣呢。」

從孩子身上再尋打女夢

兩屆「包山后」、連續8年香港女子速度攀登第一、香港首位世界健體小姐冠軍、兩面運動攀登世界盃速度賽金牌，鄭麗莎的運動員生涯就是輝煌。曾拍過武打電影的「蜘蛛女」透過打泰拳修身後，近年又埋首跆拳道，更考獲黑帶二段。她的孩子們也一起參加訓練班，「晉晉」獲藍綠帶，「BBB」也考到黃帶。Lisa與記者分享一些家中訓練片段，4個孩子分成兩組在家中對練，她笑說最近終於有時間做好「教練」本份，仔細調整他們的動作：「年輕時曾夢想成為武打演員，現在小朋友令我再次燃點學習跆拳道的一團火，見到他們由零開始，令我想起年輕時的自己。雖然自己已經退役，但現在可以和他們重溫一下運動員的感覺。」

近年經常聽說為人父母都要「考牌」，Lisa坦承運動員的經歷，令她有更高EQ照顧小孩，小時候的叛逆歲月更成為一套「反面教材」，「以前我曾經是個街童，不愛讀書，接觸攀石後才重回正軌。我覺得小時候錯了也沒關係，每個人都會有錯，在容許範圍之內，盡量讓他們嘗試不同的事物。」當媽媽一直是「蜘蛛女」的人生目標，問她4個夠了嗎？她笑了笑：「小時候寫紀念冊夢想當媽媽，目標是生6個，現在4個小孩都有點手忙腳亂。雖然我覺得還可再生，不過老公就叫我休息一下，隨緣吧。」

對長子晉晉期望最高

「蜘蛛女」以往為爭取成績而努力，當上媽媽後定下很多新目標：「做媽媽一定要不斷學習，悉心栽培自己的小孩。我也希望讓他們認識攀石，讓他們知道『蜘蛛女』的由來。」她又對長子「晉晉」期望最高：「他其實跟我有點像，運動細胞不是很好，但不輕易放棄。他是個善良的孩子，有時更被弟妹欺負到哭，哈哈！希望他長大後更有大哥哥的風範。」拍照時記者叫「晉晉」親媽媽，結果他逗得媽媽如少女般幸福甜笑。他還說今年會畫一幅畫送給媽媽，有一句必須寫：「我會寫I Love you！」

．開健身中心充滿挑戰．

鄭麗莎2018年開設健身中心，更以自己當「生招牌」。昔日的「包山后」成功轉型為老闆兼健身教練，「我的理念是突破無限潛能，開fitness centre一直是我的心願，希望鼓勵大家一起做運動。」

比賽跳入商場「一腳踢」

健身中心漸上軌道，鄭麗莎感謝各方好友支持：「做運動員時很純粹，只需集中在比賽取得好成績。走進商界則遇到很多挑戰，會計、市場推廣、招聘以至店內布置等大小事務都有份參與，以前我連勞工條例都不懂，現在還要計糧，也要學習經營個人及公司的專頁、落廣告等。」就像孩子放學回家告訴媽媽今天所學一樣，Lisa說了很多運動員時期從來沒有接觸過的新奇事物。

不過在「蜘蛛女」心中，運動仍佔了一個重要位置，從她的健美身材就一目了然：「健身中心開張後，我都會回公司做運動，返5、6日工順便鍛鍊身體。」健身中心早前因疫情關係關閉一個多月，昨日起作有限度開放。

鄭麗莎（Lisa）

出生日期：1986年2月17日（34歲）

運動項目：攀石、健美

重要榮譽

連續6屆香港健體小姐冠軍

連續8年奪得香港女子速度攀登第一

2011、2012年長洲搶包山女子組冠軍

2006、2008年運動攀登世界盃速度賽金牌

2010年成為世界健體小姐冠軍

2010年世界健身小姐亞軍