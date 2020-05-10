韓職開戰，多媒體分析焦點賽事，即上《彩報》：

今日下晝韓職尾場直播戲碼，由FC江原主場硬撼FC首爾。雖然FC首爾係上季季軍，但呢支「韓職紅魔」靠食老本實力冇乜提升，尤其係正副門將都係神經刀，防線堅唔穩陣，撞上有前冇後嘅FC江原，隨時癲鳳鬥狂龍實多波入，2.5球嘅入球大有買趁早。（無綫85台周日下午3時30分直播）

FC首爾憑極具感染力嘅「韓國摩連奴」崔龍洙領軍，從2018年幾乎降班，到上季取得季軍兼亞冠盃入場券，不過縮皮情況未有改善，今季只買入金晉亞、韓贊熙、卡路士阿祖安奴等新兵，睇嚟要繼續食老本，倚重奧斯馬巴巴、高堯韓、朴主永等骨幹。呢支傳統勁旅上季攻入53球，不過失球達49粒，明顯係攻強守弱，喺缺乏優質新援加盟下難有改善。

鬥FC江原例多波入

另一邊廂，FC江原上季殺入爭標組並取得第6名，令人喜出望外，其中轟入10球嘅「90後」前鋒金直勛，更當選上季韓職最佳年輕球員，主帥金秉秀功不可沒。FC江上季攻入56球，僅次於冠、亞軍嘅全北汽車及蔚山現代，比今場對手FC首爾更多，可惜竟失咗58粒，唔單止係爭標組中失波最多球隊，亦係前6名中唯一得失球差係負數嘅球隊，踢法太過重攻輕守。加上雙方近5次交手，合共炮製17個士哥，其中4場開3球或以上，鬥攻格局勢演入球騷，2.5球嘅大盤更加值博。