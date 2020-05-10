K咧小資料：釜山係I Park唔係Icons

韓職開戰，多媒體分析焦點賽事，即上《彩報》：

釜山偶像係1983年由大宇集團喺釜山成立嘅球隊，係韓職始創球隊之一，當時叫做「釜山大宇」。現時「釜山偶像」係球隊易手之後嘅名字，但呢個譯名其實係一場「美麗的誤會」。

大宇集團喺90年代末因為財政危機，將球隊賣咗畀I'Park建設，I'Park屬於現代集團旗下一間公司。球隊亦因為易主改名為「釜山I'Cons」，Cons係Construction（建設）嘅簡寫，但當時由於翻譯嘅錯誤，誤將「I'Cons」睇為「Icons」，所以就變咗做釜山偶像直到依家。其實球隊之後喺2005年用番原公司贊助名字釜山I'Park，喺2012年再度改名，就咁叫釜山IPark，但中文一直都冇改過。

講到釜山偶像最出名嘅球員，當數2002年韓日世界盃助南韓殺入4強嘅安貞桓。佢喺1998至2002年釜山大宇效力，於2000年借用至意甲佩魯賈。安貞桓當年世盃16強喺117分鐘射入黃金入球淘汰意大利晉級，嬲到佩魯賈老闆第二日就話要即刻同安貞桓解約。安貞桓掛靴之後真係做咗偶像，喺演藝界搵食，主要係做綜合節目主持，現時係國內極受歡迎節目《打開雪櫃》嘅主持人。

另外，釜山偶像上季喺韓乙踢36場聯賽入72球，入球數字比冠軍FC光州仲要多13球，其中3大射手、上季各自轟入13球嘅羅姆路施華、李庭協及李東俊全部留隊，主攻踢法相信唔會有太大改變，而且佢哋上季喺韓乙一共有21場聯賽先開紀錄，最終只有1次反勝為敗，其餘20場攞到15勝5和，足證呢班波踢順境波特別有信心。