專欄輪住嚟　林嘉緯行街市掃海鮮

好多人都以為「大頭」淨係會約啲球員朋友打麻將，但其實唔係咁，我都試過約啲球員同教練去進行其他活動，飲茶食飯呢啲大路嘢成日有，約埋出海釣魚都多，亦試過同個球員，兩條麻甩佬買飛入場睇李聖經做主角嘅電影《陀槍師奶×新紮師姐》。另外，久唔久都會約吓打乒乓波，啱啱就有「光頭」顏樂楓同「阿凱」李毅凱想一齊去搵「向師傅」操拳，成事嘅話到時再同大家分享。

準備大餐慶祝母親節

尋日啱啱做咗將軍澳街坊冇耐嘅林嘉緯，因為要招呼屋企人食飯慶祝母親節，兩公婆約埋「大頭」去寶林嘅一個街市買餸。佢哋見到「大頭」就好開心咁講：「我哋撞到『俊立』呀！呢次仲唔行運？」我問「嘉緯」有冇畀佢「問候」，佢咁答：「佢都算錫住我，我轉兩次會都冇畀佢鬧，哈！哈！」

一路行，一路買，買咗大刀貝，再嚟鮑魚仔，好明顯想請媽咪食好啲，認真乖仔。聽講下個月頭，富力R&F就會喺廣州復操，近期亦有唔少傳聞，話呢間南下參戰港超聯嘅球會，中後場會再增兵，唔知「嘉緯」擔唔擔心呢？「唔擔心，增兵好平常，大球會有良性競爭係好正常嘅事，我唯一可以做就係畀心機備戰，希望到時有成績，傾咩都容易啲！」咁畀心機，大家咁老友兼係街坊，實撐你嘅！

大頭