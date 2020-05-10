韓職總結：蔚山超班　光州釜山等交學費

韓職開戰，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

經過首輪激戰後，不妨為韓職開咧做個小總結。上季冠、亞軍嘅全北汽車及蔚山現代齊齊贏波，開個靚頭，雖然全北只係險勝水原藍翼，但呢種恃質贏波嘅特性，反映出呢支3連冠班霸，具備贏家應有嘅心理質素，而蔚山豪贈尚州尚武4蛋，盡顯增添李青龍等猛將後，火力有增無減，而且兩軍上季已甩開其他球隊幾條街，今季隨時再次出現。

FC首爾雖為上季季軍，但老將頗多，體能弱點於比賽末段表露無遺，首輪對FC江原反勝為敗，可見一斑，但呢類名牌球隊好大機會經常讓波，尤其係作客場合，不妨長反。由於受疫情影響，韓職拖到本月先至開咧，甚至連季前熱身賽都唔多，無疑影響球員狀態，首輪6場賽事，有4場總入球開2球或以下，其中有一半球隊食白果，似乎眾將上力需時，特別係升班球隊FC光州及釡山偶像，同樣交白卷淨輸兩粒，明顯未適應韓職節奏，季初可能要狂交學費。

韓職首周戰果

全北汽車 1:0(0:0) 水原藍翼

蔚山現代 4:0(2:0) 尚州尚武

仁川聯 0:0(0:0) FC大邱

FC光州 0:2(0:2) FC城南

浦項制鐵 2:0(1:0) 釜山偶像

FC江原 3:1(0:1) FC首爾