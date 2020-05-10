點解翼鋒買少見少　張健峰你問佢答

今次《我撐同教練傾吓偈》「大頭」搵嚟佢老友，綽號「GPS峰」嘅張健峰，親自回答球迷朋友嘅問題。上季之後退咗役嘅「張峰」，依家全職喺足總做教練，一直好勤力進修嘅佢，除咗學韓文之外，亦已經完成咗「亞洲足協A級教練牌照課程」，係一個百分百好學好爸爸！

Ｑ：「張健峰兄，我最欣賞你的落底線傳中絕技。但我發覺現在港超已愈來愈少翼衞、翼鋒有個人本錢落底線傳中，是現今戰術不需要，還是現代球員沒技術過人落底線？希望你能培訓多點盤扭出色，可過人落底線的新人。」

「張峰」：「無可否認，現今足球戰術變化多端，邊路球員功能不會限制於在邊路，突破入中路配合及埋門經常出現。在本地賽事，過份倚重外援會係一個原因，未必係球員沒有技術，只係唔願意冒險，膽識亦係盤扭嘅其中一部分。」

Ｑ：「如果小朋友想外流，你有冇咩建議畀佢地，例如年紀、地方、家庭嘅配合；另外，喺你嘅職業生涯入面，有邊段時間係你最回味同點解？」

「張峰」：「家長角色十分重要，建議長假期到水平高國家跟操或比賽，讓小朋友開眼界，日本及南韓係幾好嘅選擇。如能到外地跟操，與當地球會保持聯繫，試腳機會都易啲。至於年紀，就要視乎小朋友性格。『金Sir』（即金判坤）帶領代表隊嗰陣，專業、團結、有凝聚力，令球員有榮譽感。」

Ｑ：「 你體能咁勁，係點練番嚟呢？」

「張峰」：「體能一向唔係我強項，跟到對嘅教練，慢慢適應就能跟上節奏。一個好有名嘅前輩講過，都唔知跑咗幾多個地球練番嚟！」

Ｑ：「 其實當年係邊隊大陸球隊想簽你？」

「張峰」：「最接近嘅一隊係大連的球隊。可惜……」

Ｑ：「球圈中，同邊幾個最老友？」

「張峰」：「要傾得，一定係『豪哥』，學到好多嘢；球場上，『康廉』、伊達、中村、『嘉緯』；教波上，『嘉緯』、『傻邦『。」

Ｑ：「 平時有咩嗜好？」

「張峰」：「唱K同打麻雀，不過年紀大，愈來愈少；依家可能諗嘢訓練小朋友嘅時間比較多，同樣都好享受。」

Ｑ：「你覺得依家香港球圈中邊個可以追到你嘅成就？」

「張峰」：「唔應該以我做準則呢。做咗教練，特別喺香港嘅環境，如果出外喺高水平嘅地方踢上十季八季，會係一個唔錯嘅成就。梁諾恆、鄭展龍、孫銘謙、梁祐維都係有能力或有潛質的球員，希望佢哋有咁嘅機會！」

Ｑ：「『峰哥』，你好！香港場地缺乏，足球有無可能重返體院精英計劃？另外，曾在香港任教的外國教練，那些是你覺得非常有料？」

「張峰」：「 你好！若果準則不變，足球確實比較難重返體院精英計劃。希望將來會有改變！甘巴爾、摩連拿。」

Ｑ：「Aiden & Asher（即張健峰兩個兒子）有冇踢足嘅興趣呀？教佢哋容易抑或教其他小朋友易啲呢？」

「張峰」：「佢兩個都對足球有興趣！教Aiden難教啲呀！哈！哈！」

Ｑ：「未來諗住點樣回饋香港足壇？除咗依家喺足總做教練之外，會唔會諗住教啲本地球會？」

「張峰」：「希望以教練身份去培育球員回饋香港足壇！暫時比較想接觸青少年球員，所以未有執教本地球會的念頭。」

Ｑ：「為何在傑志同巴倫古素合作無間？」

「張峰」：「巴倫古素對入球好執着，加上好勤力走動，只要有機會傳中，都好容易揾到佢。」

Ｑ：「早幾年有報道指你向金泰敏學韓文為退役鋪路，請問仲同佢有冇聯絡？香港同韓國球會經營青訓上有咩分別？」

「張峰」：「有聯絡，早前金泰敏亦有意到港報考『亞洲足協A級教練課程』，可以經已過咗報名日期。硬件上有好大分別，本地球會青訓需要周圍揾場地，訓練的系統亦有很大分別，這些都是我們需要學習及改進的。」

Ｑ：「你覺得香港有冇能力，未來可教出一隊能打入世界盃決賽周的香港隊？」

「張峰」：「Nothing is impossible！但確實條路仲有好遠，好多地方都需要改變。」

Ｑ：「覺得依家嘅U22 或以後有邊啲球員，係可以喺高級別聯賽度立足？」

「張峰」：「剛過去嘅AFC U19比賽，陳晉一、梁祐維、余在言都有唔錯表現，希望喺不久將來見到佢地喺港超取得成功，甚至能夠到其他國家成為職業球員。」