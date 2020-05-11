8項香港女子長池紀錄、長池世錦賽破香港紀錄兼造出香港游泳史上世錦賽最佳成績、2019年亞洲最佳女泳手……全都是何詩蓓（Siobhan）一路衝奧的努力見證，在各項比賽停擺前，Siobhan更在美國游泳聯賽第3站女子100米自由泳封后兼刷新自己保持的香港紀錄，狀態如日中天，勢不可擋。但東京奧運隨着新冠肺炎疫情蔓延落實延期1年，對於Siobhan來說，孰好孰壞，是機遇還是危機，對手也許是個關鍵。 文：伍靖華

Siobhan瞄準200米自由泳？

縱觀近1年的紀錄，何詩蓓（Siobhan）在100米自由泳及200米自由泳所造出的最快時間，預期她在200自應該更大機會為香港贏得奧運游泳歷史上的「零的突破」。

首先她在100自所造的時間在53秒30左右，在2020年只有史祖絲當的53秒02比她快，但畢竟國際泳聯自3月起便暫停比賽，各地選手也許未及報名參加比賽。但翻看2019年的紀錄，53秒內完成的共有29個紀錄、由6位選手包辦，還未計算53秒30前完成的紀錄，所以要在100自殺出重圍，甚有難度。

實力屬世界頂尖

至於200自方面，Siobhan在去年7月的光州世錦賽中游出1分54秒98的時間，使她打入世界前10的位置，而比她更快的就只有文中提及過的三位女飛魚，以及澳洲的Emma Mckeon。目前Siobhan已取得兩個項目的奧運入場券，一年後是甚麼光景我們不能預測，但我們都期盼着這條「小美人魚」穿着印有香港區徽的泳衣，在我們聲聲吶喊「香港加油」下，在奧運場館游出屬於她的一片天，不管最後有沒有獎牌加冕，也是我們的驕傲。

佩歷珍妮橫掃世錦賽

31歲的佩歷珍妮被稱為意大利史上最偉大的泳手，全因她的彪炳戰績。佩歷珍妮是世錦賽史上在同一項目連贏8面獎牌的第一人，由2005年起每屆均站上200米自由泳的頒獎台上，2008年她更在北京奧運的女子200自決賽中，造出1分54秒82的時間贏得金牌兼刷新世界紀錄，風頭一時無兩。國際泳聯在2010年起，禁止泳手在比賽中穿上「鯊魚泳衣」，但無阻佩歷珍妮游出好成績，在歐洲賽和世錦賽均頻頻奪牌。

明年東奧最後探戈

雖然已經年過30，但佩歷珍妮去年在韓國光州舉行的世錦賽大勇奪金，並以1分54秒22的時間造出2019年女子200米自由泳的最快紀錄，甚至比起自己在北京奧運奪金的1分54秒82快0.6秒。她在今年的一次練習亦造出世界第5快時間，但只因該次訓練成績屬閉門練習而不獲承認。佩歷珍妮在3月初的一次訪問中曾透露自己計劃在東奧後退役，如今延期1年亦是她可接受的選項，最重要的是所有運動員都能有平等機會去爭取資格，但年齡也許是她要再奪牌的一大阻力。

史祖絲當擸盡泳壇獎牌

蝶泳、自由泳皆精的瑞典好手史祖絲當是該國首名在奧運奪金的女泳將，她亦成為在國際泳聯世錦賽「累計最多獎牌」的女運動員，一共贏得16面獎牌，目前只有「水怪」菲比斯的20面獎牌比她為多。

2008年，當時只有14歲的史祖絲當一舉贏得歐洲錦標賽女子100米蝶泳金牌，而在準決賽中她更游出破瑞典本土紀錄的成績，自此橫掃多個錦標賽的50米及100米蝶泳金牌，里約奧運的100蝶金牌亦是她的囊中物，史祖絲當亦同時贏得200米自由泳銀牌及100米自由泳銅牌，使她成為第2位在同屆奧運會中贏得該3個項目獎牌的女泳手。Siobhan在去年加入Arena Elite-Team時提到，能跟兒時偶像史祖絲當齊名，感到難以言喻的興奮，未知跟粉絲一同比賽，會否為正值黃金時期的泳將增添壓力？

19歲堤密絲最強終結者

在國際泳聯的200自名單上，緊隨佩歷珍妮這位老將後的是一名「00後」——來自澳洲的堤密絲，世界前5位最快的成績，有3個都屬於她。19歲的堤密絲最讓人津津樂道的比賽，定是在2019年長池世錦賽400米自由泳擊敗假想敵「女水神」莉迪姫，讓這位在400自未曾失手的美國泳手首嘗落敗滋味，也報卻自己在泛太平洋游泳賽一敗之仗。這位綽號「Terminator（終結者）」的00後，在200米自由泳的成績也不可看輕，堤密絲於2019年造出的成績僅比佩歷珍妮慢0.05秒，而第2、3快的紀錄亦同樣打破「1分55」的大關口，多1年時間準備，也許能讓這位年輕的「終結者」爆發更多潛能，游出更快時間。

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