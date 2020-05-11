主流聯賽回歸頭炮　拜仁8連霸係咪咁易？

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經過多番擾攘後，德甲終於宣布今個星期六重開，亦係疫情下首個重啟嘅歐洲主流聯賽。有別近幾季由拜仁壟斷嘅局面，今季德甲之爭夠晒激，頭4名嘅拜仁、多蒙特、RB萊比錫及慕遜加柏，只有6分差距，一兩場波足以影響局面。《東方波經》率先分析各隊最新情況，為球迷喺德甲回歸前做足準備。今日先講擂台躉拜仁，係咪可以「撥亂反正」衝擊8連霸！

自從2012-13年度球季起，拜仁連續7季封王德甲，喺國內可謂打橫行。不過呢個世界冇長勝之師，長期壟斷難免令拜仁鬆懈，逐漸失去對勝利嘅飢渴感，好似上季就差啲甩轆，艱苦以2分壓過多蒙特後上冧莊。今季功勳老臣列貝利及洛賓雙雙離隊，當時教頭尼高高華急於換血，將湯馬士梅拿同謝路美保定等貶為後備，搞到季初軍心大亂，其中上年10月至11月頭嘅4仗聯賽贏得1仗，尼高高華黯然落鑊，臨危受命嘅助教漢斯弗利克，復用一眾前朝老臣，並將艾方素戴維斯改造為左閘，極速穩定軍心，佢接手後15場聯賽贏咗12仗，包括停擺前11場聯賽豪取10勝1和，令一度跌出前4嘅拜仁重登榜首，暫以4分領先次席多蒙特。

弗利克球員時期效力過拜仁，嗰陣正係由傳奇主帥軒歷基斯執教，退役後喺薩爾斯堡做過「白頭佬」查帕東尼助手，2006年獲勒夫邀請出任德國隊助教，亦係「日耳曼兵團」勇奪2014年世盃嘅幕後功臣。弗利克喺多位名帥身上偷師唔少，戰術靈活多變，連高層路明尼加都大讚佢同球員關係融洽，個個肯為佢賣命，同軒帥有幾分相似。拜仁資源冠絕德甲，弗利克能解決季初眾將嘅信心危機，自然可止跌回升。

弗利克：要適應閉門作賽

經過近兩個月嘅停擺，好多嘢都存在變數，弗利克不忘提醒球員：「每個人都要從頭嚟過，邊個能更快適應閉門作賽亦好重要，喺呢個特殊情況，同樣會影響大家嘅比賽心態。」有見及此，拜仁尋日開始實施「隔離訓練營」，全隊同工作人員要一齊入住酒店進行隔離，為期一周，直至作客對完柏林聯，先可以返屋企，屆時呢間酒店唔會有其他客人，同時呢個禮拜會喺拜仁青訓基地及安聯球場訓練，畀球員提早感受吓閉門比賽嘅氣氛，希望佢哋盡快適應，果然周到。

停擺期間為未來鋪路

拜仁喺停賽期間積極為未來鋪路，先係打消換帥念頭，同「臨時工」弗利克續約至2023年，正式坐正以穩定軍心。而U17教頭高路斯亦獲升職，下季開始出任弗利克助手，呢位以16球成為世盃決賽周史上士哥王嘅神鋒，球員時代已同當時任國家隊助教嘅弗利克合作過，高層路明尼加更表示「Goal老師」做助教，唔單止令拜仁前鋒得益，佢甚至係未來主帥嘅人選。

老將新星同獲續約

拜仁亦忙於留住主力，首先同湯馬士梅拿續約，呢位30歲前鋒會留效至2023年。湯馬士梅拿今季有翻生演出，獲「解凍」後猛交16個助攻；另外大爆發嘅19歲加拿大左閘艾方素戴維斯，亦獲續約至2025年。除此之外，德國傳媒踢爆拜仁正力斟上年幾近加盟嘅利萊辛尼，由於佢同曼城得番1年合約，因此轉會費被壓到6,000萬歐元，有傳雙方已傾掂數簽約5年，只係等曼城應承就成事。

再做老竇 羅拔仔衝歐洲金靴

拜仁神鋒羅拔利雲度夫基斯喺停擺期間雙喜臨門！佢太太上星期誕下兩人第2個愛情結晶品，加上膝蓋傷勢已經康復，勢以十足狀態爭取夢寐以求嘅歐洲金靴獎。

暫入25球冠絕德甲

羅拔仔喺2月歐聯16強作客大勝車路士一役，賽後被發現左膝蓋骨折，被迫休養1個月，不過因為新冠肺炎疫情令球季喺3月暫停，羅拔仔得以專心養傷，依家已經好番晒迎接德甲重開。羅拔仔今季頭11場聯賽全部有入波，打破德甲開季最長連續入波紀錄，現時喺聯賽攻入25球，亦已超過上季以22球榮膺神射手嘅數字，暫以4球領先第2位迪姆華拿，成個歐洲計亦只比榜首效力意甲拉素嘅恩莫比尼差2球，以佢今季咁火熱狀態，絕對有權問鼎呢個從未攞過嘅個人射手獎項。

正所謂「人逢喜事精神爽」，羅拔仔上周一先同大囡Klara慶祝完3歲生日，估唔到事隔兩日輪到細囡Laura出世，羅拔仔喺個人社交網包括IG及FB上載個人抱BB相，同大家分享喜悅。難得兩個囡囡生日咁接近，以後可以一次過慶祝。