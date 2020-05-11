西甲主席拍板：首選6.12復賽

繼德甲將於星期六(16日)復賽後，西甲亦準備重開，西甲聯賽主席泰拔斯表明，希望6月12日復賽，比賽前24小時，每位球員都需要接受新冠肺炎病毒測試，力爭7月底完成，騰空8月日子畀西甲豪門出戰歐洲賽。

西班牙《阿斯報》指大部份西甲球隊已經復操，賽會亦堅持認為可於6月12日復賽，主席泰拔斯承認有關計劃：「我希望6月12日重開比賽，但亦可能係6月19日，最終日子需要根據當時疫情及政府指引而定。球員會喺比賽前24小時接受病毒測試，一切都會跟足標準來做，我睇唔到有任何風險，甚至可以話喺球場比賽，比留喺屋企更安全。」

據悉，各大球會已制定防疫措施，包括復賽首日，所有人都需要戴口罩及手套，西甲賽會希望安排逢星期五、六、日比賽，周中都有可能加開快車，爭取7月底收咧，以便畀有關球隊8月踢歐洲賽。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.比甲：暫定腰斬，5月15日進行投票表決

2.德甲、德乙：落實5月16日重開

3.挪超：暫定5月23日開咧

4.西甲、西乙：計劃6月12日或19日復賽

5.葡超：計劃5月31日重開

6.意甲：計劃6月14日或21日復賽

7.英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

8.美職：暫停至6月8日

9.英超：計劃6月12日重開

10.瑞超：6月14日開咧

11.俄超：計劃6月21日或28日重開

12.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

13.亞冠盃：暫定7月重開

14.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

15.巴甲：延遲開咧

16.墨超：暫停至另行通知，未來6季取消降班

17.智甲：暫停至另行通知

18.澳職：暫停至另行通知

19.巴省聯：暫停至另行通知

20.中冠盃：暫停至另行通知

21.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

22.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

23.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

24.荷甲、荷乙：暫定腰斬，不設冠軍及升降班，等待上訴結果

25.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行