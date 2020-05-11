上堂喇！東網eClass訓練核心肌群力量

「東網eClass——直播互動課堂」今日再度開課！這個由Nike Sports Camps X GMF Sports Academy攜手合作，推出的籃球體適能網上課程，於上星期的「開學」第1、2課反應不俗，令學童們能夠安坐家中仍能接受訓練！今午再接再厲繼續開班，針對提升學童們的個人能力、增強速度！

經過第1、2課上堂後，擁有USA Basketball Gold Coach license、Nike Sports Camps教練梁宇彬（Stephen Leung）直言課程會按有系統的教案，繼續連貫性地加強學員體能狀態：「籃球是一種非常需要體能的運動，尤其是現今比賽節奏愈來愈快。今次會訓練學生核心肌群的力量及爆炸力，令到學生可以在比賽中長期保持競爭力，更可以提升自己的個人能力，增強自己的速度。」

小朋友強身仲可學英文

今次「東網eClass 」收費$100一堂，而一次過購買6堂更有折扣優惠（$540），同時亦可獲得GMF常規籃球課程電子優惠券$500（適用於新會員申請或課程報名）。為了關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可以提升英語水平。

東網eClass：

Nike Sports Camps x GMF Sports Academy

籃球體適能網上課程

日期：2020年5月4日至6月11日

逢周一及周四

時間：15:00至15:30

價錢：$100 (1堂)、$540（6堂）

平台：東網on.cc

對像：6-12歲學童

第三堂

日期：2020年5月11日(一) 15:00