男教練借巴柔教學疑抽水　曹星如怒轟

近日網上流傳一男子於「香港混合武術」專頁上載的巴西柔術示範片段，唯片中出現了熊抱、從後攬胸、抬起女方大腿緊貼其下身等動作，令不少網民質疑他借教學非禮。「神奇小子」曹星如對此表示驚訝及憤怒，在社交網站怒轟：「教練與學員上堂時不可有任何過份的身體接觸，這是必須遵守的。」而拳手兼教練潘啟情亦指，「近距離動作無須親自上陣。」

該男子其後澄清自己不是武術教練，而片中「女學員」則是「演員」，事先獲對方同意拍攝，並指巴西柔術一定有近距離接觸。事實上，巴西柔術的確有很多鎖技、擒拿等埋身招式，但拳擊教練潘啟情認為，一般教練指導異性學員時都會避免接觸對方身體，直言「攬胸等動作明顯是不必要及多餘的身體接觸。」拳擊最近的身體接觸相信是扭抱（Clinch） ，用於減慢對手進攻節奏或創造機會。潘啟情指，「拳擊sparring（對練）時都會練習扭抱、推開，這些需要身體接觸的動作通常會用口講解，或叫另一位女學員與跟她一組練習。教練無須親身上陣，更不會觸碰到對方這麼多敏感位置。」

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