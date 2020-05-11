專欄輪住嚟　梁諾恆梅州報到前的日子...

唔經唔覺，周三(13日)就係「細佬」梁諾恆，喺深圳隔離夠期嘅日子，之後佢就會去梅州客家報到。唔知佢呢段喺深圳嘅酒店入邊隔離嘅日子係點過呢？

「係呀『大頭』哥，終於隔離完，喺度幾乎每一日都係咁過，朝早10點同夜晚7點都有專人嚟同我Check體溫，跟住上晝做50分鐘上身或者下身嘅運動，梅花隔竹咁做。之後食完飯會睇吓電視、打吓機或者玩吓電話。之後休息吓，到6點就再做45分鐘帶氧運動，之後食飯，每晚都係12點前就瞓覺。悶都悶嘅，不過都悶完啦！」「細佬」咁覆我。

話晒都係第一次正式外流，心情點呢？「都仲係好興奮，因為係踢咗職業之後第一次外流，好期待。但就都有啲擔心，就係我對上一次比賽已經係3月底『足總盃』4強對和富大埔，之後雖然都一直Keep住操體能，健身同跑步，但梅州客家喺今年1月已經開始操，亦踢過幾場熱身賽，要啲時間先可以追到個進度。會有啲辛苦，但係都預咗嘅。」

啱啱星期日母親節，冇得親自同媽咪慶祝，畀個機會你講吓嘢喇！「唔該晒喎！其實個心都好唔舒服，好似好唔孝順咁，但媽咪一直都好支持阿哥（即東方龍師中場梁冠聰）同我喺足球方面發展，今次去踢中甲更加啦！所以佢一定唔會怪我，但我都好想同佢講多聲唔好意思，同埋多謝。」後生仔，唔好畀人話偏心呀！「當然，仲要多謝阿爸、阿哥同女朋友Katie啦！過去兩年我喺廣州練波，以大家見面時間都少咗，今次去梅州，相信我喺香港嘅時間會仲少，多謝佢哋嘅支持，我會好好珍惜佢哋每一個。」啱喇，咁講就穩陣喇，哈！哈！

據講，「細佬」隔離完之後，富力R&F會專車接佢返廣州先，跟住再去梅州，等整個轉會手續搞掂，球會先會有正式公布。

大頭