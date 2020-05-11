「香港要有陳俊樂，亦要有林嘉緯」

在以前的年代，許多足球員都曾經歷過一段流連「街場」的歲月，然而時移世易，「街場」文化現時已接近絕跡。少時經常在家樓下球場「跟隊」的和富大埔中場陳文輝反思，街頭足球的沒落既是壞事，亦是好事，但最重要是每位球員的足球風格都應該擁有個性，盡量將自己的創意發揮出來。 文：黃雋謙

由英泥構建而成的牆壁，上方架設2米高的鐵絲網，圍繞着一個五人足球場。這類如「困獸鬥」般的「街場」，在現時新落成的屋邨已近乎絕跡，但卻是家住粉嶺華明邨的陳文輝，兒時之足球殿堂。「11歲開始落樓下踢，識到5、6個人組一隊，喺嗰個場跟隊。」足球使人沉醉，尤其是活力正盛的中學生，踏入初中後的「文輝」，每日放學就是到球場踢波：「最癲嗰時係喺學校做晒啲功課，一放學返屋企掉低個袋就落街踢波，到8點食完飯再踢，踢到熄燈為止。」

街場鍊「張峰」飛沙劈石

陳文輝在其青蔥「街場」歲月，曾與一些港超球員交手，當中包括現效力東方龍獅的翟廷峯、李嘉耀和前香港隊後衞張健峰。「文輝」分享了一段昔日與「張峰」火併的回憶：「我哋兩隊對親都會好刺激，就算係石地龍門都會飛撲，飛剷、埋牙樣樣齊，認真程度拍得住一場正式比賽。」

這類激戰在華明「街場」時有發生，但正因為在這種緊湊的比賽模式中成長，讓陳文輝鍛練出細膩的腳法及聰明的踢球風格。「街場都有佢嘅好處，就係會練到每個人有自己嘅特色。」「文輝」說罷隨即來一腳射門，皮球猛力擊中鐵絲網，「撐⋯⋯」的一聲清脆入耳，可是我們卻已聽不見青年們踢球時的歡笑聲。「依家就算放學時間，都唔會有人喺度踢波。」他慨嘆，「街場」的沒落猶如一種文化的消失：「街頭足球係香港一樣獨有文化，係會塑造到每個球員都唔同，依家愈嚟愈少係一種可惜。」

青訓學校興起有利有弊

隨着草根足球發展愈趨興盛，青訓學校如雨後春筍般成立，陳文輝相信「街場」人口的流失，某程度上反映愈來愈多球員，能循正規青訓系統接受足球訓練，這反過來看其實並非一件壞事：「小朋友由8歲開始建立基本功，到11歲接觸戰術知識，佢哋同職業足球接軌嘅時間就會縮短好多。」但同時，現今足球崇尚體力和速度的趨勢，驅使青訓學校傾向製造更多高效能的球員，反而扼殺了年輕球員的自主空間。「文輝」以兩個現役港足球員的名字說明：「『陳俊樂』絕對係一個現代足球嘅典範青訓產物，佢嘅體能、頻率樣樣掂，但如果你想依家搵番個『林嘉緯』，咁好技術、觸覺嘅球員又未必有。」

的而且確，球場上理應擁有不同類型的球員，有體力型；有速度型；亦需要有創造型。「球場上唔可以淨係11個陳俊樂，又或者11個林嘉緯。現今足球嚟講『樂仔』一定成功，但究竟可唔可以有佢之餘，又有『嘉緯』呢？」陳文輝將問題拋給讀者思考。

自由足球領悟「蠱惑毒招」

作為典型「街場」出身的球員，陳文輝有時會被指其踢法「蠱惑」、「畀波毒」，但這些特質正是他少時從街頭足球中領悟出來，讓球迷間中能在賽場上觀賞到其乖巧的入球或助攻。他強調，年青球員學習踢足球，遵從正路指示固然重要，但同時也需要有一定自由度：「我自己做助教都好着重球員嘅基本功，但唔會畀個框佢哋，我會想佢哋發揮到自己嘅小宇宙，因為進攻係無限大嘅嘢，冇話邊個方法一定啱。」

亞冠盃入波「啲Feel返晒嚟！」

陳文輝今季加盟和富大埔，為球隊交出18場入4球的不俗成績，他自言不論出勤率、表現都回復了正常水平：「叫做喺南華受傷之後嘅一個小突破，有好大自由度做到我想做嘅嘢，而隊波又有唔少差唔多諗法嘅隊友，踢上嚟更加舒服。」

出戰亞洲賽特別亢奮

此外，「文輝」曾在1月為大埔在「亞冠盃」外圍賽對吉打的賽事中攻入1球，雖然僅屬「破蛋」性質，但他直言那一球讓他重拾昔日的感覺：「當年跟傑志出去踢亞洲賽係會有種亢奮嘅感覺，出到去氣氛同節奏係兩樣嘢嚟。始終隔咗6年再踢番亞洲賽，仲要入番波，種Feel好似返晒嚟。」